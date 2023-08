A memória dos cinemas desaparecidos e encerrados no centro do Recife é a mesma que pesa sobre o flagelo das salas que foram fechando em Lisboa, Porto ou em muitas outras cidades do mundo. A nostalgia da cinefilia mais cerrada é coisa universal, coisa que une. É esta, pode ser esta, a conclusão desta investigação de Kleber Mendonça Filho sobre a sua cidade natal em Retratos Fantasmas, um documentário que é essencialmente um cartão de reafirmação dos seus princípios de cinema. O cineasta de Aquarius, Som ao Redor e Bacurau assina uma vertiginosa ode ao prazer de ver cinema nas salas e enceta uma teoria: a cinefilia como valor sagrado que pode conter pistas do sobrenatural e de uma forma única de ver e de estar com o mundo e as cidades.

Aplaudido no Festival de Cannes e, mais recentemente, no Curtas Vila do Conde, Retratos Fantasmas é ainda uma proposta de colocar as ruínas dos cinemas fechados como uma possibilidade de ficção, nem que para isso surjam homens invisíveis ou evocações de filmes também fantasmas. A fantasia como espaço de verdade do cinema documental. Sobre isso e algo mais, o pernambucano falou numa conversa com o DN precisamente em Vila do Conde.