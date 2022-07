K-Pop World Festival Portugal teve CNP e XCIX como vencedores

O sexteto que forma os CNP ganhou neste sábado o K-Pop World Festival Portugal 2022 na categoria de dança, graças à performance com a música Do it like this dos P1 Harmony.

Na categoria de canto, a vitória coube às XCIX, um duo feminino, que interpretou Maison, das DreamCatcher.

O Festival de K-Pop realizou-se nos jardins anexos ao Museu de Lisboa, no Campo Grande, e decorreu em paralelo com a Festa da Cultura Coreana, que envolveu também música tradicional, gastronomia e taekwondo.