"Jovem Dionísio" vão atuar do Rock in Rio Lisboa

Jovem Dionísio é a mais recente confirmação do palco Super Bock Digital Stage. A banda vai subir ao palco no próximo domingo com o seu novo single Acorda, Pedrinho.

A música é dedicada a um cliente do Bar do Dionísio em Curitiba, onde a banda se formou. Este cliente costumava ir ao bar dormir sesta. O single ultrapassou os 25 milhões de plays no Spotify, chegando ao Top 50 em Portugal. O vídeo tem mais de 9 milhões de visualizações no YouTube.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A banda é formada pelo vocalista Bernardo Pasquali (Belni), o baixista Gustavo Karam, o teclista Bernardo Hey (Ber Hey), o guitarrista Rafael Mendes (Fufa) e o baterista Gabriel Mendes (Mendão). Em 2020, foram considerados "artista do mês" da Apple Music.