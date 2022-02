Mais conhecido pelo intimismo da sua música, situada numa bucólica encruzilhada entre a folk clássica e indie pop mais contemporânea, José González surpreendeu recentemente os fãs, num recente episódio do Sing for Science, um podcast que coloca em diálogo músicos e cientistas, no qual conversou sobre pandemias e mutações de vírus com Mike Osterholmum, dos mais reputados epidemiologistas americanos e atual membro do Conselho Consultivo da Covid-19 do presidente Joe Biden. O que poucos sabiam é que o cantautor sueco de ascendência argentina tem formação superior em Bioquímica e quando optou por se dedicar à música estava a fazer um doutoramento em vírus. "Estudei os vírus há 20 anos e sabia apenas que perguntas fazer, foi apenas isso, não sou ninguém, quando comparado com pessoas como o Dr. Mike Osterholmum", começa por referir. Torna-se quase impossível não puxar a conversa para a polémica entre Neil Young e a plataforma Spotify, que o músico canadiano abandonou, em protesto contra um podcast antivacinação, numa posição também assumida pela cantora Joni Mitchell.

"Foi estranha a posição deles, porque soou a ultimato, quase a uma espécie de censura, o que depois acaba por não ser nada eficaz, bem pelo contrário. As mentiras têm de ser combatidas com factos, não com o silêncio", defende o músico.