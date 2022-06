Johnny Depp ganha caso de difamação contra Amber Heard

O júri chegou esta quarta-feira (01) a um veredicto no caso de queixas por difamação e violência doméstica entre o ator Johnny Depp e a sua ex-mulher Amber Heard, dando razão ao ator de Piratas das Caraíbas e condenando a atriz a pagar-lhe 15 milhões de dólares de indemnização (cerca de 14 milhões de euros).

O júri de sete pessoas reuniu-se durante cerca de 13 horas ao longo de três dias no Tribunal do Condado de Fairfax, perto da capital dos EUA, e considerou que Heard difamou o ex-marido num artigo do Washington Post, de 2018, no qual ela se descreveu como "uma figura pública que representa o abuso doméstico".

Já na contraqueixa apresentada por Amber Heard contra Depp, por difamação, os jurados deram razão à atriz apenas em alguns pontos, atribuindo-lhe uma indemnização de dois milhões de dólares (1,876 milhões de euros).

Segundo relata a BBC, o júri coletivo considerou que as declarações de Heard sobre o casamento eram "falsas" e transmitiam "uma implicação difamatória" para outras pessoas além do próprio Depp. Os membros do júri também consideraram que a atriz agiu com "malícia real".

Amber de "coração partido"

"A deceção que sinto hoje está para além das palavras. Estou com o coração partido por a montanha de provas ainda não ter sido suficiente para resistir ao poder e influência desproporcionais do meu ex-marido", reagiu Amber Heard num comunicado publicado imediatamente a seguir à leitura do veredicto.

"Estou ainda mais desapontada com o que esse veredicto significa para outras mulheres. É um retrocesso. Atrasa o relógio para uma época em que uma mulher podia ser envergonhada e humilhada publicamente. Afasta a ideia de que a violência contra as mulheres deve ser levada a sério", acrescenta o comunicado da atriz.

Depp: "Devolveram-me a minha vida"

Ao contrário de Amber Heard, Johnny Depp esteve ausente do tribunal para a leitura do veredicto, tendo preferido viajar para Inglaterra, onde participou nos últimos dias em concertos do músico Jeff Beck.

Ainda assim, o ator reagiu nas redes sociais, tendo emitido uma nota no Instagram onde considera que este veredicto lhe "devolve a vida", seis anos depois de esta ter "mudado drasticamente" pelas "acusações falsas" que lhe foram feitas e que tiveram "um impacto sísmico" tanto na sua "vida pessoal como na carreira".

Depp diz sentir-se "em paz por ter finalmente conseguido provar a verdade", algo que, diz, "devia aos filhos".

Seis semanas de julgamento

As alegações finais do caso foram realizadas na sexta-feira no final de um julgamento de seis semanas baseado em alegações e contra-alegações de abuso doméstico entre as celebridades de Hollywood.

Depp, de 58 anos, entrou com uma ação contra Heard por causa de um artigo de opinião que a atriz escreveu para o The Washington Post. Heard, que teve um papel de protagonista em "Aquaman", não nomeou Depp na peça, mas o ator processou-a por insinuar que ele era um agressor doméstico e pediu 50 milhões de dólares (47 milhões de euros) de indemnização, por danos causados à honra, reputação e carreira.

Heard, de 36 anos, respondeu também com um processo contra Depp, pedindo uma indemnização de 100 milhões de dólares (94 milhões de euros) e dizendo-se difamada por declarações feitas pelo advogado de Depp, Adam Waldman, que disse ao Daily Mail que as suas alegações de abuso eram uma "farsa".