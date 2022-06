Era para ter acontecido em maio de 2020. Meteu-se a pandemia, foi reagendado para junho de 2021, mas como não há duas sem três, adiou-se para junho de 2022. E cá estamos: John Cleese vem atuar pela primeira (e última?) vez em Portugal esta sexta-feira. Fica por cá até dia 9, para já, com três sessões esgotadas. O espetáculo Last Time to See Me Before I Die [Última Oportunidade Para Me Ver Antes de Eu Morrer] chega assim ao Coliseu de Lisboa como uma celebração final, mas não fúnebre, depois da digressão de 2009 intitulada A Ludicrous Evening With John Cleese... or How to Finance Your Divorce (Uma Noite Ridícula com John Cleese... Ou Como Financiar o Seu Divórcio). Em ambas, o título tem uma conotação literal: Cleese meteu-se nisto das tours a solo, de facto, para cobrir os 12 milhões de libras do acordo de divórcio com a terceira ex-mulher, Alyce Faye Eichelberger, e agora com a provecta idade de 82 anos é normal que o comediante inglês considere fechar o capítulo da stand-up nos palcos, para se dedicar à escrita, que sempre disse ser o que mais gostava.

Falar de John Cleese implica falar dos Monty Python - isso serve para qualquer membro do grupo nascido no domingo à noite de 5 de outubro de 1969, na forma de um entretenimento revolucionário chamado Monty Python"s Flying Circus (ou, em português, Os Malucos do Circo). Mas, de todos, Cleese será o menos apegado à identidade coletiva Python. Foi ele quem deixou o sexteto ao fim da terceira temporada dessa famosa série de sketches, antes de mais, por sentir que o projeto estava a tomar demasiado tempo da sua vida ("dez meses e meio por ano"), e depois porque o material criativo acusava cansaço: "Chegáramos a um ponto em que tudo o que fazíamos começava a derivar daquilo que fizéramos inicialmente. Não via o interesse de fazer aquilo, a não ser que fôssemos pobres e precisássemos do dinheiro", lê-se em Os Monty Python - Autobiografia. As voltas que a vida dá...