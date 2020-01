Joana Vasconcelos tem nova obra nos Estados Unidos

Joana Vasconcelos foi convidada em outubro pelo MassArt Museum para criar uma nova obra para a inauguração do museu de arte contemporânea de Boston.

"A instalação em larga escala "Valquíria Mumbet" é a mais recente da série Valquírias, que presta homenagem a mulheres inspiradoras", informa o museu norte-americano.

"A renomada artista portuguesa Joana Vasconcelos estreia uma nova instalação monumental específica para o local. Conhecida por suas obras multimédia sem precedentes, Vasconcelos, na sua primeira exposição a solo nos EUA, homenageará Elizabeth "Mumbet" Freeman, uma mulher escravizada cuja batalha judicial por sua liberdade em 1781 ajudou a tornar ilegal a escravidão em Massachusetts", diz ainda o MAAM.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A peça estará em exposição entre 22 de fevereiro e 2 de agosto, na galeria Stephen D.Paine do MAAM.

Joana Vasconcelos expõe regularmente desde a década de 1990 e seu reconhecimento internacional deu-se com a participação na 51.ª Bienal de Veneza, em 2005, com a obra A Noiva (2001-05). Foi a primeira mulher e a mais jovem artista a expor no Palácio de Versalhes, em 2012.

Destacam-se ainda da sua carreira a individual no Museu Guggenheim Bilbao (2018); o projeto Trafaria Praia, para o Pavilhão de Portugal na 55.ª Bienal de Veneza (2013); a participação na coletiva The World Belongs to You, no Palazzo Grassi/François Pinault Foundation (2011); e a sua primeira retrospetiva, apresentada no Museu Coleção Berardo, em Lisboa (2010).