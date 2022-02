O filme podia chamar-se "Julie que terá 30 anos no ano 2021", como o de Alain Tanner sobre um Jonas que teria 25 no ano 2000. Julie (Renate Reinsve) é o centro das atenções em A Pior Pessoa do Mundo, uma jovem mulher que tropeça nas próprias decisões à medida que se aproxima da idade crítica. Ela encontra alguma estabilidade quando se muda para o apartamento do namorado, um artista de BD de 45 anos, mas algum tempo depois sente-se beliscada pela frescura de uma nova paixão. Sob o céu de Oslo, Joachim Trier, de 47 anos, assinou o seu melhor filme da última década. Uma proeza que primeiro fez bater os corações em Cannes, valendo a distinção da magnética Reinsve, e esta semana acumulou duas nomeações aos Óscares: melhor argumento original e melhor filme internacional.

Sob o invólucro da comédia romântica - para saborear como um vinho pouco maduro que revela melancólicas notas aromáticas no final -, faz-se também a análise à sociedade moderna, sem gastar demasiada energia nos "temazinhos", antes incorporando-os na intimidade fantasiosa de Julie. É esse rasgo interior que permite sequências como aquela em que o tempo pára, com um simples toque de interruptor, e ela corre pelas ruas de Oslo movida por um impulso romântico, ou a outra em que consome cogumelos mágicos. Na nossa conversa via Zoom com o realizador norueguês, fica claro que lhe interessa sobretudo o poder do cinema como ferramenta de antropologia. E "estudar" Julie é um prazer.