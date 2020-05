JK Rowling publica online nova história para crianças

J.K. Rowling, a autora dos populares livros de Harry Potter, vai publicar uma nova história para o público infantil, cujos primeiros capítulos estarão disponíveís online, gratuitamente, a partir das 15.00 desta terça-feira.

O anúncio foi pela escritora através da sua conta de Twitter e começa logo com uma chamada de atenção importante: "Isto não é um spin-of de Harry Potter". Ou seja, não se trata de uma continuação das aventuras de Harry Potter nem usa qualquer das personagens dos livros anteriores, é uma história completamente diferente.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Numa série de tweets, JK Rowling conta que "The Ickabog" é, na verdade, uma história de fantasia escrita há mais de 10 anos e que entretanto ficou esquecida, guardada numa caixa no sótão da autora. As duas únicas pessoas que já conheciam essa história eram os dois filhos da escritora. Há algumas semanas, Rowling decidiu ir buscar essa caixa empoeirada: "Abrir a caixa foi como entrar numa cápsula do tempo. A maior parte da história foi escrita à mão, mas algumas partes foram datilografadas", conta. Ele pegou nesses papéis e usou-os como um primeiro rascunho, reescrevendo e acrescentando novos capítulos para assim criar esta nova história.

Assim, "The Ickabog" começa a ser revelado aos leitores a partir desta terça-feira e a ideia é ir disponibilizando no novo site criado para o efeito um (ou dois ou três) capítulo todas as semanas até 10 de julho.

Além disso, a autora pede aos leitores para se inspirarem na história e fazerem desenhos - as melhores ilustrações serão escolhidas para a edição em papel que está prevista para novembro.

JK Rowling informa ainda que todos os lucros obtidos serão doados para projetos ligados ao combate à covid-19.