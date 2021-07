Quando aceitou representar o papel de Jim Morrison no filme The Doors, Mito de Uma Geração, realizado por Oliver Stone em 1991, o ator Val Kilmer entrou de tal forma na personagem que teve dificuldade em deixá-la, tendo inclusivamente recorrido a terapia. Conta-se que logo nas audições, na ânsia de ficar com o papel, o ator americano chegou a agredir um colega, em frente ao realizador, e que durante as filmagens exigia que todos o tratassem por Jim. Para se preparar, Kilmer não só passou dias a fio com o antigo produtor da banda, Paul Rothchild, que chegou a afirmar que o ator "conhecia melhor Jim Morrison do que o próprio se conhecia a si mesmo", como fez questão de aprender de cor todas as letras da banda. A história é bem exemplificativa do magnetismo que, décadas passadas sobre a sua morte, Jim Morrison ainda exerce sobre as pessoas, embora este seja muito mais devido à mitologia criada à sua volta do que à sua arte, propriamente dita. E não é porque a mesma seja menor, muito pelo contrário, mas a persona de palco criada pelo próprio - sexy, provocativa e rebelde - acabou por se sobrepor a tudo o resto, ofuscando cada vez mais o artista, em especial o poeta, como sempre preferiu ser reconhecido. O próprio filme protagonizado por Val Kilmer caiu nessa armadilha, caricaturando, de certa forma, muito mais os excessos próprios do rock and roll dessa época do que propriamente as virtudes do artista, como os próprios membros da banda criticaram na altura - muito embora, convenhamos, o mito tenha até talvez mais que ver com os primeiros, sem o talento para a escrita e para a performance de Morrison nada disto fosse possível.

Jim Morrison © D.R.