Não há mais verdade lá fora do que há no mundo que criei para ti. As mesmas mentiras, o mesmo engano. Mas no meu mundo, tu não tens nada a temer." Estas palavras de Christof/Ed Harris, no final de The Truman Show - A Vida em Direto (1998), que procuram demover Truman/Jim Carrey de atravessar a porta que dá acesso ao mundo real, são uma boa metáfora da existência do próprio Carrey. Um ator que encontrou no cinema o porto seguro para fazer rir os outros com os seus trejeitos (malgrado o drama por trás deles), mas que de quando em vez, como a personagem do filme de Peter Weir, atravessa o limiar para apanhar ar fresco e tentar apreender a realidade sem recorrer ao Prozac. Não se admirem por isso se em entrevistas ele disser - como já aconteceu - que "Jim Carrey não existe". Calma, não é um doido varrido quem fala. É apenas alguém que ganhou uma nova perspetiva sobre si próprio, de modo a gerir dentro de si o homem do passado, do presente e do futuro. Vimo-lo na última eleição presidencial americana a fazer a caricatura de Joe Biden para o Saturday Night Live, com a genica amenizada e óculos de aviador, mas temos sentido falta de mais "Carrey show". E, no entanto, apesar de meio ausente, ele não tem estado propriamente parado.

Aos 60 anos (o aniversário assinala-se a 17 de janeiro), James Eugene Carrey, o canadiano que se fez estrela da comédia na década de 1990, dividindo o mundo entre aqueles que adoram o seu humor físico à Jerry Lewis e os que não suportam essa faceta apalermada, já tem um livro de "ficção autobiográfica", escrito a quatro mãos com Dana Vachon, e encontrou na pintura uma espécie de terapia criativa. Foram estas duas atividades que o ocuparam durante os quatro anos do seu afastamento do grande ecrã, na sequência da morte da ex-namorada em 2015. Anos em que se deixou ficar no mundo real, para avaliar à distância o grande "Truman Show" da sua carreira e combater a tendência para a depressão.