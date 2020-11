Jennifer Lopez acusada de copiar Beyoncé no American Music Awards

© AMERICAN BROADCASTING COMPANIES, INC. / ABC / AFP

A forma como Jennifer Lopez se apresentou este domingo à noite no American Music Awards gerou muitas comparações com a performance de Beyoncé no Grammy de 2014.

Da roupa ao cabelo, passando pela dança na cadeira e pela iluminação, as semelhanças foram notórias para a crítica e para os utilizadores das redes sociais.

A apresentação de Jennifer Lopez, que trabalhou num dueto com Maluma, tal como a de Beyoncé há quatro anos com o marido Jay-Z, foi feita com uma indumentária preta, cabelo curto e húmido e luzes pretas e brancas.

No Twitter, uns acusaram Jennifer López de copiar Beyoncé, enquanto outros sugeriram tratar-se de uma homenagem. E ainda houve os que acusaram também Beyoncé de produções semelhantes às de outros artistas ao longo dos anos.

Compare os vídeos das duas performances.