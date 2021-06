Cultura é a capacidade de descrever Jane Russell sem usar as mãos", disse-o Bob Hope, o comediante que com ela contracenou um par de vezes. O mesmo que, usando do à-vontade de amigo, um dia a apresentou assim diante de uma plateia: "The two and only Jane Russell." A piada ficou famosa. E eis a questão: por mais voltas que se dê, não é possível começar um texto sobre uma das atrizes mais desejadas dos anos 1940/50 sem referir os atributos que, assumidamente, lhe deram entrada direta na indústria americana. Hope referia-se, claro, ao destacado busto dela, numa silhueta curvilínea, que de resto dispensava apresentações. Não há outra maneira de pôr as coisas: foi essa generosidade das formas que prendeu a atenção do magnata Howard Hughes, responsável pelo seu lançamento em Hollywood com o filme A Terra dos Homens Perdidos (1943), promovido através de uma série de fotos publicitárias que mostravam Russell deitada no feno em poses sugestivas.

Este western, cuja reputação se deve sobretudo ao escândalo de que foi alvo, marca o arranque do ciclo que a Cinemateca dedica agora à atriz, poucos dias depois da data do seu centenário (21 de junho). Nascida Ernestine Jane Geraldine Russell, em Bemidji, Minnesota, acabaria então por despertar o interesse (algo obsessivo) de Hughes ainda antes de completar 20 anos. O produtor, que andava ansiosamente à procura de uma jovem vistosa para protagonista de um triângulo amoroso envolvendo as lendas do velho oeste Billy the Kid e Doc Holliday, viu nela a sensualidade crua que o papel pedia. Chegou a desenhar-lhe um soutien especial para acentuar o peito, que ela mais tarde revelou não ter usado, e a expressão do decote valeu-lhe o ataque da censura, de que Hughes - já na qualidade dupla de produtor e realizador, após dispensar Howard Hawks - só se libertou ao fim de três anos. No tribunal, um juiz não se coibiu de dizer que os seios de Russell "pairavam sobre o filme como uma tempestade sobre a paisagem. Estavam por toda a parte."