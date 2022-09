Uma conferência virtual muito bem comportada. De um lado, Jon Landau, produtor executivo mas aqui a fazer de moderador, noutro canto do ecrã o elenco, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Zoe Saldana, Michelle Rodriguez e Stephen Lang, sentadinhos com sorriso sempre pronto. Mas num estúdio a ultimar os últimos efeitos das muitas sequelas que vêm aí está o dono disto tudo, o realizador e verdadeira estrela, James Cameron. Uma reunião em torno de Avatar, o maior sucesso de sempre das bilheteiras americanas, agora de volta aos cinemas em cópia restaurada, supostamente ainda com maior qualidade do que em 2009, altura onde tudo e todos acharam revolucionário este filme de ficção-científica em 3D.

Mas hoje já ninguém põe óculos e a Disney está a fazer um investimento arriscado. Será que ainda há saudades para ver um filme que ainda há pouco estava disponível na Disney +? Será que os fãs não acham que o filme já envelheceu, sobretudo a nível do deslumbramento dos efeitos digitais? E ainda há a questão de chegar numa altura tão competitiva no calendário das estreias. Mas a verdade é só uma: esta reposição está pensada para ser uma entrada, um apetizer para Avatar: The Weight of the Water, a continuação que chega em dezembro. Logo, uma reposição que não é uma mera... reposição.