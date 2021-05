Já foi divulgado o trailer da reunião de Friends

O trailer oficial para a tão esperada reunião de "Friends" foi divulgado esta quarta-feira. "Friends: The Reunion" vai estrear dia 27 de maio na plataforma de streaming HBO Max.

Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courtney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Joey (Matt LeBlanc), Chandler (Matthew Perry) e Ross (David Schwimmer) vão regressar ao antigo set e recordar algumas das peripécias da altura em que a série foi gravada. Desta vez vão trazer vários convidados especiais de entre eles David Beckham, Justin Bieber, Cindy Crawford, Lady Gaga, Reese Whitherspoon e Malala Yousafzai.

A série Friends foi exibida entre 1994 e 2004 na NBC, contando com dez temporadas.

A reunião especial de Friends deveria ter acontecido em 2020 mas a pandemia colocou-se no caminho. As gravações terminaram em abril deste ano com os seis membros do elenco original e outras estrelas da série.

O trailer já tem mais de 6 milhões de visualizações.