Woody Alllen, mais um caso a envolver menor de 16 anos

Woody Allen está envolvido em mais um escândalo relacionado com menores de idade. O cineasta, que foi acusado de abuso sexual pela filha, Dylan Farrow, foi agora acusado de ter tido um affair com Babi Christina Engelhardt, quando ela tinga 16 anos. A revelação foi da própria ex-modelo que alega ter tido um caso com ele durante oito anos.

Em declarações ao Hollywood Reporter , Babi contou que o romance começou em outubro de 1976, depois de se encontrarem num restaurante em Nova Iorque. E foi ela quem teve a iniciativa. Para captar a atenção de Woody Allen, escreveu num guardanapo o seu número e a seguinte mensagem: "Já que dá muitos autógrafos, aqui está o meu!".

Pouco depois encontraram-se em casa do ator e realizador na Quinta Avenida, onde tiveram relações sexuais. Nos primeiros três meses do affair, Babi ainda tinha 16 anos, só depois fez 17.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Durante a relação, encontraram "mais de 100 vezes em ocasiões subsequentes", incluindo com "outras duas jovens e lindas mulheres para um ménage". Depois de quatro anos de encontros, Woody apresentou-lhe a namorada da altura, Mia Farrow, o que deixou a modelo triste, já que julgava ser ela a sua namorada:"Senti-me enojada. Eu não queria estar ali, e mesmo assim não conseguia encontrar coragem para me levantar e ir embora. Se eu partisse era o fim de tudo aquilo."

Depois de ultrapassar os ciúmes, Christina Engelhardt acabou "curtindo a relação a três" e até partilhava com Mia o interesse por astrologia: "Para mim aquela relação toda era muito Freudiana: a forma como eu os admirava, como ele já me tinha destruído, como eu ficava bem com tudo aquilo".

Anos depois, a aspirante a atriz deixou Nova Iorque para trabalhar com Frederico Fellini, dando fim ao affair. E apesar do caso ter terminado de forma amigável, ela não ficou lá muito contente quando viu o filme Manhattan, de 1979, no qual mostra uma adolescente se envolvendo com homem mais velho.

Esta não é a primeira vez que o cineasta se vê envolvido em polémica, devido aos seus relacionamentos com menores. Além de oi acusado de abuso sexual pela filha, Dylan Farrow, é casado com Soo-Yi, a filha adotiva de Mia Farrow. O romance começou quando Allen e Mia ainda estavam juntos em 1992.