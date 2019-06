Uma guitarra que arrancou muitas notas. Instrumento de Gilmour vendido por quatro milhões

David Gilmour interpreta Shine On You Crazy Diamond com a The Black Strat no concerto de Pompeia em 2016

É a guitarra que David Gilmour usou para gravar algumas das canções mais icónicas dos Pink Floyd e é também, desde a noite de quinta-feira, dia 20, a guitarra mais cara de todos os tempos, depois de ter sido arrematada por quase quatro milhões de dólares num leilão em Nova Iorque (EUA).

Se a guitarra The Black Strat, famosa por solos de Gilmour, como os de Comfortably Numb ou Shine On You Crazy Diamond (como se vê no concerto de Pompeia, em 2016, nos vídeos reproduzidos abaixo) atingiu um valor de 3 975 000 dólares (cerca de 3 522 000 euros), toda a coleção de instrumentos do britânico atingiu a soma de 21 490 750 dólares, ou seja, 19 041 800 euros, ao câmbio do dia.

Todos estes milhões obtidos têm um destinatário: a organização não-governamental de direito ambiental e sem fins lucrativos, a ClientEarth, que também é apoiada por outros nomes da música como os Coldplay e Brian Eno.

Segundo informou a própria leiloeira, a Christies, mais de 500 mil pessoas avaliaram os 126 lotes que foram a leilão e mais de 12 mil fãs foram ver ao vivo em Londres (Reino Unido) e em Los Angeles e Nova Iorque (EUA) as guitarras em digressão.

Na hora da licitação, que decorreu no Christefeller Center, mais de duas mil pessoas ofereceram um lanço pelas guitarras, a partir de 66 países, de acordo com a leiloeira. Tratou-se da venda mais valiosa de instrumentos musicais em leilões na história, garantiu a Christies.

De acordo com o site especializado Planet Rock, a venda da Black Strat superou um recorde anterior, já de 2004, quando uma Fender Stratocaster "Reach Out To Asia" foi vendida por 2,7 milhões de dólares (2,4 milhões de euros), então a favor do esforço de salvamento e reconstrução nos países afetados pelo tsunami no oceano Índico.

Esta publicação notou que o primeiro lote do leilão de quinta-feira - também uma Fender Stratocaster de 1966, comprada por Gilmour em 1970 - estabeleceu logo um padrão, atingindo os 423 mil dólares (375 mil euros), muito acima do valor estimado de 10 000-15 000 dólares (8 900-13 300 euros) para ser arrematada.

Outros lotes de estrelas incluem a guitarra acústica Martin D-35 que Gilmour usou em Wish You Were Here e Shine on You Crazy Diamond, que tinha uma estimativa de 10 000 a 20 000 dólares (8 900-17 720 euros), mas acabou vendida por 1 095 000 dólares (970 222 euros).