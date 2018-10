Tony Carreira faz pausa na carreira

Tony Carreira anunciou que vai fazer uma pausa na música por tempo indeterminado, revelou o próprio à revista TVMais. "Acho que em qualquer profissão devemos saber parar. Há cerca de cinco anos já tinha falado sobre isto. Não faço ideia o que vou fazer em seguida. Neste momento, estou focado nos concertos que tenho para fazer. Não sei o que vai acontecer depois. Não tenho data para regressar", referiu o cantor.

O cantor referiu estar cansado de ler "notícias inventadas" e que precisa de descansar. "Já gravei cerca de 30 álbuns e não quero estar a repetir coisas que já fiz", acrescentou.

Tony Carreira adiantou ainda que só não parou no ano passado por querer celebrar os 30 anos de carreira com o público. Recorde-se que foi em 2017 que o cantor se viu envolvido num processo de plágio. No entanto, depois de o acordo ter sido recusado pela Companhia Nacional de Música, o tribunal acabou por dar a questão por resolvida, em maio, aceitando o acordo em que o cantor pagava às vítimas do incêndio.

O novo álbum do cantor vai ser lançado a 2 de novembro, e conta até com um dueto com o cantor Rudy Peréz, o mesmo que era acusado de plagiar, mostrando já ter ultrapassado a questão.