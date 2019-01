"The Power of Love" ou a vida de Céline Dion no grande ecrã

Depois do sucesso internacional de Bohemian Rhapsody, sobre Freddy Mercury, e do aguardado Rocketman, sobre Elton John (estreia-se a 30 de maio em Portugal), a próxima estrela da música a ter a sua vida no grande ecrã será Céline Dion. O filme terá como título The Power of Love e deverá estrear-se a 2 de dezembro de 2020, segundo revela a Variety.

Trata-se de uma biografia autorizada de Céline Dion, de 50 anos, e a cantora canadiana já permitiu a utilização de algumas das suas canções mais populares como All By Myself, My Heart Will Go On e I'm Alive.

A francesa Valérie Lemercier vai realizar e interpretar o papel principal. Lemercier, de 54 anos, já ganhou dois prémios César para melhor atriz secundária por Os Visitantes (1993) e Palais Royal - Dondoca à Força (2005). Também é conhecida como a mãe do menino Nicolau, nos filmes de Lauren Tirard.

The Power of Love vai contar a vida de Céline Dion desde a infância numa família modesta, no Quebeque dos anos 1960, até à fama internacional, passando pelo casamento com René Angélil, também seu manager, que faleceu em 2016.

A produtora francesa Gaumont explica que o filme será sobretudo falado em francês. A rodagem começa em março e durante 18 semanas vai passar pelo Canadá, Espanha e Las Vegas.