"The Handmaid's Tale": as mulheres estão prontas para a revolução

The Handmaid's Tale,conquistou milhares de fãs e para lhes dar uma ideia do que esperar da próxima temporada, que estreia no dia 5 de junho, a plataforma Hulu partilhou o trailer oficial e escreveu: "abençoada seja a luta".

A história retrata um futuro alternativo americano que é governado pela ditadura Gilead, um movimento fundamentalista de reconstrução cristã, onde as mulheres são tratadas como escravas e vistas apenas como uma forma de continuar a reproduzir vida humana para a elite do governo. Aqui, uma mulher não tem direito a ler, votar, trabalhar, ter propriedades ou dinheiro próprio.

A personagem Offred - interpretada por Elizabeth Moss - inicia os dois minutos do trailer, sendo bastante direta com o seu objetivo: terminar com a ditadura. "Eu vou mudar as coisas. Mas vou precisar de aliados. Aliados com poder. (...) Pelo menos ainda há esperança enquanto eu estiver aqui". No trailer pode-se ver Offred a criar alianças com Nick (Max Minghella) e Serena (Yvonne Strahovski).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

The Handmaid"s Tale baseia-se num livro da escritora Margaret Atwood, já venceu oito Emmys e dois Globos de Ouro.