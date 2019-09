Taylor Swift vai atuar no Nos Alive 2020

A cantora norte-americana Taylor Swift vai atuar no primeiro dia do Festival Nos Alive 2020

É a 9 de julho que Taylor Swift vai atuar Nos Alive do próximo ano. A notícia foi divulgada pelo site oficial da cantora norte-americana. É o segundo nome confirmado para a edição 2020 do festival depois de a organização anunciar o regresso dos Da Weasel aos palcos. A banda portuguesa atua a 11 de julho.

É a estreia da cantora norte-americana em Portugal. Atua no primeiro dia do festival e vai levar ao Passeio Marítimo de Algés os temas do novo trabalho. O sétimo álbum de estúdio, intitulado Lover, foi lançado no passado dia 23 de agosto e além do single que dá nome ao álbum, já estão disponíveis os temas You Need To Calm Down e Me!.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Este álbum é uma celebração do amor, com todas as suas complexidades, conforto e caos", escreveu Taylor Swift a propósito do novo álbum que vai dar a conhecer na próxima edição do Nos Alive.

No site oficial, estão disponíveis quatro edições especiais do álbum Lover, que incluem uma entrada do diário de Taylor Swift, escrita à mão, letras e fotografias da cantora.