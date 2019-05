Tarantino espanta Cannes e pode sonhar com a Palma

Antes do visionamento de imprensa do aguardado Era uma Vez em...Hollywood, Quentin Tarantino pediu ao festival para informar a imprensa que ele e a Sony ficariam felizes se nos textos não fossem revelados alguns dos elementos chave do filme. Tarantino tem razão: o espetador que entrar nesta epopeia sobre Hollywood em 1969 sem "spoilers" sairá feliz.

O que se pode para já dizer é que este é o seu filme mais desconcertante, uma estonteante mistura de géneros, evocações, colagens e homenagens que tomam o pulso ao fim de uma era em Hollywood ao mesmo tempo que joga com a ideia de juntar o imaginário da seita de Charles Manson e a presença de Sharon Tate no cinema americano.

Uma crónica violenta e iconográfica que relata o percurso de uma estrela de westerns televisivos, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio de novo perto da mais absoluta perfeição) e do seu duplo, Cliff Booth (Brad Pitt sublime numa certa encarnação de um figura de masculinidade americana), ambos a tentar a ascensão na sua carreira. Acima de tudo, sem revelar muito, pode-se dizer que Era uma Vez em...Hollywood é de um engenho narrativo tão imaculado que dentro da própria obra de Tarantino faz figura de experiência no limite, brincando com linhas de fuga da sua marca de diálogos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Violento, iconográfico e sempre com inflexões estilísticas capazes de deixar qualquer um perplexo, Era uma Vez...em Hollywood só é previsível numa coisa: ser a carta de amor do seu realizador a uma era em Los Angeles. A dada altura, estamos perante cinema reinventado e ficção televisiva "pulp" reencenada, com direito à habitual banda-sonora "vintage", desta vez com permissão de "jukebox" através sequências de estrada-fora para rimar com um certo imaginário californiano.

Mais do que nunca, é Tarantino a fazer cinema para amantes da cultura pop e do seu próprio cinema. Mas é tudo feito a partir de uma cerimónia tão evocativa que se torna comovente e chocante. Once Upon a Time in Hollywood talvez esteja ainda à frente do seu tempo - aqui em Cannes os aplausos da imprensa foram tímidos. É objeto para digerir...

25 anos depois de Pulp Fiction, está aqui uma bela Palma de Ouro (mesmo apesar do colossal Dor e Glória, de Pedro Almodóvar). Haja coragem para premiar aquele que é talvez o seu filme mais radical!