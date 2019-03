Stranger Things. Já há trailer para a terceira temporada. Veja aqui

A terceira temporada da série da Netflix "Stranger Things" estará disponível a partir do dia 4 de julho. Até lá já pode ver o trailer oficial divulgado esta quarta-feira na rede social Twitter.

Embora ainda não sejam conhecidos detalhes sobre o rumo da história passada na década de 1980 que mistura ficção cientifica com o sobrenatural, as primeiras imagens da nova temporada revelam que esta se passará no verão e que continuará a acompanhar a vida do grupo de pré-adolescentes da pequena cidade ficcional de Hawkins, no estado do Indiana.

A nova temporada vai ter oito episódios e decorrerá em 1985, um ano depois dos acontecimentos da segunda. "Nós já não somos crianças...", ouve-se Mike Wheeler, agora com 14 anos, dizer no trailer.

Haverá ainda novas personagens como o mayor da cidade (Cary Elwes), um jornalista do The Hawking Post (Gary Busey) e a filha do casal interpretado por Ethan Hawke e Uma Thurman.

Os autores da série Matt e Ross Duffer já admitiram que é provável que esta termine na quarta ou na quinta temporada, apesar do sucesso que tem tido. "Stranger Things" venceu quatro dos 31 Emmys para que estava nomeada para além de quatro Globos de Ouro.