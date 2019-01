Solange, Interpol e James Blake. O cartaz completo do Nos Primavera Sound

As divas do R&B e soul Solange e Erykah Badu e o colombiano J Balvin encabeçam a programação do festival Nos Primavera Sound que se realiza de 6 a 8 de junho no Porto.

A oitava edição reúne um total de 70 artistas, entre os quais Rosalía, Interpol, Stereolab, Courtney Barnett, James Blake e Jarvis Cocker, para nomear só alguns dos mais conhecidos. Pelo Parque da Cidade vão passar veteranos como Neneh Cherry e Jorge Ben Jr. e nomes muito novos Christina Rosenvinge e Lisabö.

Entre os portugueses, destaque para Dino D'Santiago, o rapper Allen Halloween, a veterana Lena D'Água (que editará este ano um novo álbum) e Surma.

Os passes gerais para o Primavera Sound estão à venda por 103 euros. O bilhete diário custa 56 euros.