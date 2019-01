Sofia Coppola vai realizar o primeiro filme da Apple

No final do ano passado, a Apple anunciou uma parceria com o estúdio A24 para produzir uma série de filmes e o primeiro deles já está em marcha: vai chamar-se On the Rocks e será dirigido por Sofia Coppola, a realizadora de títulos como As Virgens Suicidas (1999) e Marie Antoinette (2006) e que ganhou um Óscar por Lost in Translation - O Amor é um Lugar Estranho (2003).

On the Rocks terá precisamente como protagonista o ator Bill Murray, de Lost in Translation, que aqui vai contracenar com Rashida Jones (atriz das séries de comédia The Office e Parks and Recreation). Será a história de uma jovem mãe que se reencontra com o seu pai em Nova Iorque.

A Apple, fundada por Steve Jobs em 1976, começou por ser uma empresa de tecnologia, famosa pelos computadores Mac, o iPhone, o iPod, iPad e outros aparelhos, mas neste momento já é muito mais do que isso. Neste momento, a empresa está a trabalhar numa dúzia de programas de televisão, com nomes de relevo como as atrizes Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, e os realizadores Steven Spielberg, Damien Chazelle ou M. Night Shyamalan. O serviço de streaming da Apple ainda não tem data de lançamento previsto mas pode muito bem ser ainda em 2019.