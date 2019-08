Só há duas mulheres na lista dos atores mais bem pagos. Scarlett Johansson é uma delas

Graças aos resultados da saga Os Vingadores, Scarlett Johnasson, 34 anos, com 56 milhões de dólares (49,82 milhões dólars) de rendimento anual, lidera pelo segundo ano consecutivo a lista das atrizes mais bem pagas dos EUA publicado pela revista Forbes.

Não vai, porém, além do oitavo lugar, atrás de Adam Sandler, numa lista que inclua os dois géneros e que é liderada por Dwayne Johnson, The Rock, que ganhou 89,4 milhões de dólares (79,,5 milhões de euros).

Apenas outra mulher figurara nesta lista de homens e mulheres: Sofia Vergara, protagonista de Uma Família Muito Moderna. Com um vencimento anual de 39,1 milhões de euros, está em nono lugar na lista dos mais bem pagos atrás de Chris Evans.

É o segundo ano consecutivo que Scarlett Johnasson, 34 anos, vê o efeito Marvel na sua conta bancária, e, claro, na lista da revista Forbes.

Outra novidade: todas as atrizes da lista receberam mais de 20 milhões de dólares - algo que há um ano só acontecia com a Scarlett Johnsson e Angelina Jolie, número 2 em 2018, e que não figura entre as mais bem pagas este ano. Saíram também Cate Blanchett, Melissa McCarthy e Gal Gadot.

E se a lista é liderada por uma atriz que protagonizou uma filme, a maioria das atrizes mais bem pagas protagoniza séries de televisão ou distribuídas em plataformas de streaming.

Esta é a lista completa das atrizes mais bem pagas:

1 - Scarlett Johansson - 49,8 milhões de euros (Os Vingadores, Marvel)

2 - Sofia Vergara - 39,1 milhões de euros (Uma Família Muito Moderna, ABC)

3 - Reese Witherspoon - 31, 1 milhões de euros (Big Little Lies, HBO)

4 - Nicole Kidman - 30,2 milhões de euros (Big Little Lies, HBO)

5 - Jennifer Aniston - 24,9 milhões de euros (Mistério a bordo, Netflix)

6 - Kaley Cuoco - 22,4 milhões de euros (Teoria do Big Bang, CBS)

7 - Elisabeth Moss - 21,3 milhões de euros (Handmaid's Tale, Hulu)

8 - Margot Robbie - 20,9 milhões de euros (Era uma Vez... em Hollywood)

9 - Charlize Theron - 20,4 milhões de euros (Hyperdrive, Caçador de Mentes e Mistério a Bordo, Netflix)

10 - Ellen Pompeo - 19,7 milhões de euros (Anatomia de Grey, ABC)

A lista dos atores mais bem pagos:

1 - Dwayne Johnson - 79,5 milhões de euros

2 - Chris Hemsworth - 76,4 milhões de euros

3 - Robert Downey Jr - 58,7 milhões de euros

4 - Akshay Kumar - 57,8 milhões de euros

5 - Jackie Chan - 60,5 milhões de euros

6 - Bradley Cooper - 50,7 milhões de euros

7 - Adam Sandler - 50,7 milhões de euros

8 - Chris Evans - 38,2 milhões de euros

9 - Paul Rudd - 36,4 milhões de euros

10 - Will Smith -31,1 milhões de euros

Os resultados de Dwayne Johnson alicerçam-se no contrato com a marca de artigos desportivos Under Armour e o spin-off de Velocidade Furiosa, mas uma das grandes surpresas é a ascenção da estrela de Bollywood Akshay Kumar.

Chris Hemsworth, nota a BBC, subiu até ao segundo lugar e Bradiley Cooper voltou a entrar no ranking à boleia do êxito Nasceu uma Estrela.

Will Smith, que este ano só esteve numa produção (Aladino), desceu ligeiramente.