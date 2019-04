Segundo episódio de Guerra dos Tronos: Jaime confrontado e Arya utiliza arco e flecha

Dois anos depois, o primeiro episódio da última temporada parece ter marcado todos os fãs de A Guerra dos Tronos. Na passada madrugada, Winterfell foi o centro do episódio e o palco de muitos reencontros, uns mais positivos que outros. Jon Snow reencontrou os seus irmãos Arya e Bran, Sansa esteve com Tyrion Lannister e um dos reencontros mais esperados fechou o primeiro episódio: Jamie chega a Norte e reencontra Bran, que agora é o Corvo de Três Olhos.

Na final da primeira temporada da série, o filho de Ned Stark apanha Jamie e a sua irmã gémea Cersei que mantinham uma relação secreta. Para evitar que o caso se soubesse, Jamie empurra Bran pela janela com o objetivo de matar o jovem, no entanto, o seu plano acaba por não ser bem-sucedido e Bran sobrevive, mas fica sem conseguir andar.

O início do trailer do segundo episódio mostra Jaime no centro das atenções, onde é confrontado por Daenerys, filha do Rei Louco que este matou, ficando conhecido como o assassino do rei. "Quando era criança o meu irmão contava-me uma historia para adormecer sobre o homem que tinha matado o nosso pai... e sobre todas as coisas que iríamos fazer a esse homem."

Sansa e Daenerys demonstraram um clima tenso no último episódio, e o novo trailer parece mostrar que as duas mulheres vão continuar na defensiva uma com a outra.

Arya, conhecida pela sua determinação em vingar as mortes da sua família, parece estar à espera de encontrar alguém que há muito deseja matar.

O trailer do segundo episódio termina com uma pergunta de Jon Snow a Tormund. "Quanto tempo temos?", referindo-se ao aproximar do exército dos Caminhantes Brancos. A resposta: "Até ao nascer do sol", antecipa que Winterfell vai tornar-se um palco de guerra.

O próximo episódio irá ser transmitido em Portugal na próxima segunda-feira, no dia 22 de abril às 02:00 na SYFY e também estará disponível na plataforma HBO, em simultâneo com os Estados Unidos.