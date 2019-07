Ruth de Souza - primeira negra nomeada para prémio internacional, morre aos 98 anos

Ruth Pinto de Souza nasceu a 12 de maio de 1921. Tinha feito 98 anos há pouco tempo. Ainda trabalhou este ano numa minissérie da TV Globo - Se eu fechar os olhos agora -, mas desde o inicio da semana que se encontrava internada na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Copa D'or, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.

O primeiro papel que desempenhou para a Globo foi na novela A Cabana do Pai Tomás. © DR

Ruth de Souza ficou conhecida como a primeira atriz negra a ser nomeada para um prémio internacional de cinema - o Leão de Ouro no Festival de Veneza em 1954, mas, numa entrevista ao Globo, a atriz atribuiu todo o seu sucesso à generosidade das pessoas. "Acho que as pessoas foram generosas comigo. Fiz teatro e cinema, quando acabava um contrato surgia outro, nunca fiquei parada."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Foi na adolescência que se começou a interessar por teatro, um dia leu numa revista que havia um teatro experimental liderado por Abdias do Nascimento. Era o Teatro Experimental do Negro. Foi a eles que se juntou e protagoniza uma das personagens da peça O Imperador Jones, de Eugene O'Neil, com estreia a 8 de maio de 1945 no Teatro Municipal do Rio.

"Foi lindo aquele dia. A gente celebrando nossa estreia, e o mundo festejando o fim da Segunda Guerra Mundial. O centro da cidade estava lotado de gente" - recordou na sua última entrevista ao jornal O GLOBO.

Um dos papeis mais conhecidos em Portugal foi na novela Sinhá Moça © DR

Ruth de Souza protagonizou muitos outros papéis. Em 1948, integrou o elenco de Terra Violenta. Em 1953, a sua carreira ganha projeção com o seu desempenho em Sinhá Moça, papel com que é nomeada para o leão de Ouro de Veneza juntamente com Kahterine Hepburn, Michele Morgan e Lili Palmer. Não recebe o Leão, e dedica-se às radionovelas, aos teleteatros da Tupi e da Record, mas em 1969 é contratada pela Rede Globo e aí ficou para sempre, até morrer este domingo.

Na Globo o seu primeiro papel foi na novela A Cabana do Pai Tomás. O maior prémio do cinema brasileiro obteve-o em 2004 ao ganhar o Kikito de melhor atriz no Festival de Cinema de Gramado pela sua atuação em Filhas do Vento, de Joel Zito de Araújo.