Rostos do Príncipe Real em exposição na Embaixada

A Embaixada - Portuguese Concept Gallery, em colaboração com a Escola de Tecnologias Inovação e Criação (ETIC) e com a Konica Minolta, prestam homenagem a algumas das pessoas que são a alma do Príncipe Real, em Lisboa. E organizaram a exposição fotográfica "Pretty Real People", composta por doze retratos.

Será na galeria "Wlcome to Art", no segundo piso da Embaixada, que estarão patentes as fotografias de alguns dos rostos mais emblemáticos desta zona da cidade, que já foi considerada pela revista Time Out como o "quinto bairro mais cool do mundo".

Os chefes Diogo Noronha, do restaurante Pesca, e Henrique Sá Pessoa, do restaurante Tapisco; as fashion designers Alexandra Moura, Lidija Kolovrat e Maria João Sopa, da loja 21pr/Meam; e António Dias, barman do mítico Pavilhão Chinês, são algumas das individualidades em destaque, ligadas à área da restauração e da moda.



A mostra inclui, ainda, os retratos do Diretor do Museu Nacional de História Natural e da Ciência, José Pedro Sousa Dias; o sócio-gerente da Discoteca Trumps, Marco Mercier; o ator transformista Fernando Santos, também conhecido como Deborah Kristall, do clube Finalmente; o CEO da Uzina, António Roquette; a Diretora-Geral da EastBanc Portugal, Catarina Lopes; e Armândio Oliveira, o dono do quiosque do Príncipe Real.

Segundo os organizadores da exposição, cujas fotografias foram captadas por alunos do ETIC, as personalidades escolhidas "ilustram a singularidade deste bairro".