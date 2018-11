'Roma' arrasa e Ethan Hawke é o ator do ano

Vitória expressiva de Roma, de Alfonso Cuáron nos prémios da Associação de Críticos de Nova Iorque, a mais importante dos EUA. Mais um indicador quanto ao favoritismo deste belíssimo filme da Netflix para esta temporada dos prémios.

De referir que nos últimos anos os vencedores dos New York Film Critics Circle não têm depois conseguido chegar ao Óscar de melhor filme, mesmo tendo sempre presença forte nas nomeações da Academia. O gosto dos críticos nova-iorquinos tende a celebrar um certo espírito autoral.

O épico íntimo do mexicano Alfonso Cuáron teve aqui um palmarés notável, bem ao contrário daquilo que se passou nos prémios da National Board of Review, onde os vencedores foram Green Book- Um Guia para a Vida e Assim Nasce uma Estrela. Roma vence na categoria de melhor filme, fotografia e melhor realização.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A grande surpresa da lista parece ser Regina Hall, atriz de Support The Girls, uma comédia que em Portugal continua sem data de estreia. Aliás, outra atriz afro-americana foi também contemplada: Regina King venceu o prémio de melhor atriz secundária em If Beale Street Could Talk, de Barry Jenkins, onde dá vida a uma mãe-coragem capaz de tudo para ajudar o seu genro. Um prémio justíssimo que premeia uma atriz cujo Óscar dessa categoria não lhe deve falhar.

Ethan Hawke, depois dos Gothan Awards, voltou a vencer em Nova Iorque. A sua interpretação em No Coração da Escuridão, de Paul Schrader foi considerada a melhor do ano, deixando para trás nomes como Christian Bale (Vice) e Viggo Mortensen (Green Book- Um Guia para a Vida).

De referir ainda que No Coração da Escuridão venceu ainda o melhor argumento, precisamente da autoria de Paul Schrader, recentemente alvo de uma retrospectiva no LEFFEST.

A vitória do britânico Richard E. Grant em Can you Ever Forgive Me? não é uma surpresa e coloca-o como um dos grandes favoritos nesta "awards season", talvez só ameaçado por Sam Elliot em Assim Nasce uma Estrela.

No que toca ao filme estrangeiro, tal como na lista da NBR, os críticos de Nova Iorque votaram em Guerra Fria, o filme polaco de Pawel Pawlikowski.

Roma estreia em cinemas selecionados de Lisboa e Porto dia 13, logo depois estará também na Netflix.