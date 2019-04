Revelados título e trailer do próximo "Star Wars"

O episódio IX de Guerra das Estrelas estreia só a 20 de dezembro mas esta sexta-feira o realizador J.J. Abrams revelou o título - Star Wars - The Rise of Skyawalker - e mostrou o primeiro trailer:

A revelação foi feita em Chicago, na Convenção Star Wars Celebration, onde milhares de fãs celebram a série de filmes iniciada em 1977 por George Lucas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No trailer vemos a atriz Daisy Ridley (que interpreta o papel de Rey). Também é possível encontrar Billy Dee Williams (que regressa à personagem de Lando Calrissian) e até Carrie Fisher - a atriz que se tornou célebre como Princesa Leia morreu em dezembro de 2016, mas o realizador recuperou imagens captadas na rodagem de Force Awakens (O Despertar da Força). "Ela está lá em algumas cenas, algumas delas com a filha. A Princesa Leia vive neste filme de uma forma que é alucinante para mim", disse Abrams.

No final do trailer, ouvimos a inconfundível gargalhada do Imperador Palpatine. O ator Mark Hamill (que fez Luke Skywalker na trilogia original) também entrará no filme.

Este filme coloca um ponto final "em toda a saga Skywalker", que se arrastou pelas trilogias anteriores. J.J. Abrams explicou que "este filme é sobre a nova geração e aquilo que eles herdaram. A luz e a sombra." Este não será, no entanto, o último filme de Star Wars, uma vez que a Disney já está a planear um próximo episódio.