Recordar Ary dos Santos no dia do seu aniversário

No próximo dia 7 de dezembro, seria o 81º aniversário de Ary dos Santos e, para celebrá-lo, o Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz recebe o espetáculo Ary, o Poeta das Canções.

Com voz de Joaquim Lourenço, acompanhado por sete músicos, uma bailarina e um VJ, o espetáculo traz para o palco algumas das mais conhecidas canções com poemas de Ary dos Santos, como Desfolhada, Canção de Madrugar, Cavalo à Solta, Tourada, Estrela da Tarde, Um Homem na Cidade, O Cacilheiro, O Homem das Castanhas, Lisboa Menina e Moça, Os Putos, Retalhos da Vida de um Médico, entre outras, tocadas e cantadas de forma inovadora, com recurso à linguagem da música clássica e contemporânea, do jazz, da world music e do teatro musical.

José Carlos Pereira Ary dos Santos (1937-1984) tornou-se conhecido do grande público como um dos mais talentosos poetas da sua geração, contribuindo para a renovação da música ligeira portuguesa, através dos seus poemas que se transformaram em canções.

O projeto Ary, o Poeta das Canções está em digressão desde 2009 e já deu origem a um disco lançado no ano passado. A 26 de janeiro o espetáculo será apresentado no Cine-Teatro Garrett, na Póvoa do Varzim.