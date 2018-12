Rapper 2 Milly processa criadores de Fortnite

O rapper 2 Milly processou nesta quarta-feira os criadores do videojogo Fortnite, alegando que estes usaram ilegalmente uma dança que ele criou sem sequer o referirem nos créditos, avançou nesta quinta-feira a Associated Press.

O rapper de Brooklyn, na verdade chamado Terrence Ferguson, apresentou o processo num tribunal de Los Angeles. A dança em causa é referida no Fortnite como Swipe It, e é uma das várias que os jogadores podem comprar para as personagens com que jogam. 2 Milly diz que essa dança é retirada de Milly Rock, dança que ele criou em 2011 e que se popularizou em 2015 quando o tema com o mesmo título foi lançado.

"Nunca pediram a minha permissão", disse o rapper em comunicado. 2 Milly pediu à justiça uma ordem que proíba o jogo de continuar a usar a dança em questão e que haja consequências do uso alegadamente ilegal.

O porta-voz da Epic Games, criadora do Fortnite, Nick Chester recusou comentar o caso.

O rapper não é, contudo, a primeira pessoa a queixar-se da apropriação de movimentos por parte do jogo. O rapper Chance também já criticara o jogo por não incluir as músicas que estão por detrás das danças que aparecem no Fortnite. O ator donald Faison queixara-se já no Twitter pelas mesmas razões de 2 Milly: uso de uma dança sua. "Querido Fortnite... Estou lisonjeado? Parte de mim acha que devo falar com um advogado."

O Fortnite é um videojogo em que cada jogador começa por escolher uma personagem. Esse avatar é lançado de paraquedas numa ilha e tem de procurar armas e outros equipamentos, com o objetivo de matar todos os outros jogadores ao mesmo tempo que tem de sobreviver aos ataques dos inimigos.