Primeiro encontro: uma aliança entre Sansa e Daenerys?

Daenerys avança para Sansa. "Winterfell é seu, sua senhoria", diz a mais velha das irmãs Stark à Mãe dos Dragões. As imagens, uns breves segundos, surgiram esta madrugada num anúncio às várias séries da HBO transmitido durante os Globos de Ouro.

Atrás de Sansa pode ver-se a sua fiel protetora Brienne, enquanto Daenerys tem ao seu lado Jon Snow - o irmão de Sansa. As palavras de Sansa deixam adivinhar uma possível aliança entre as duas nesta oitava e última temporada de Guerra dos Tronos, com estreia marcada para abril.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A aparente calma em torno deste encontro deixa adivinhar que nenhum dos intervenientes terá conhecimento dos eventos que decorreram no final da sétima temporada, quando os Caminhantes Brancos, liderados pelo Rei da Noite, chegaram à Muralha e a destruíram em parte com a ajuda de um dragão de gelo. Com a invasão a caminho, uma aliança entre Sansa e Daenerys será mais importante do que nunca, mas irá mesmo acontecer?

Quem segue a série sabe que todas as temporadas são marcadas por reviravoltas, traição​​ e mortes. Aguardemos então até abril para saber como termina esta aparente união entre as mulheres fortes das casas Stark e Targaryen.