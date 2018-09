"Ser nomeado é uma grande vitória. Mesmo que não ganhe, já ganhei, porque nesta indústria este é o prémio de topo", disse Filipe Carvalho ao DN em julho, quando se soube que havia um português na corrida aos Emmy Awards. Mas, afinal, ganhou mesmo.

O motion designer Filipe Carvalho, de 37 anos, é um dos nomes na lista de vencedores da 70ª edição dos Emmy Awards, que se realizou na noite de sábado, no centro de Los Angeles. O motion designer estava nomeado para o prémio de melhor genérico com o trabalho que fez para a série norte-americana "Counterpart", do canal Starz.

Veja o trabalho que este português fez para a série de ficção científica que lhe valeu subir ao palco do Microsoft Theater para receber o Emmy:

Filipe Carvalho trabalha há 10 anos com os estúdios norte-americanos e, provavelmente, já viu o resultado do seu trabalho nos genéricos de filmes como "Thor: o Mundo das Trevas", "O Fantástico Homem Aranha 2" e as séries "Guerra dos Tronos" e "Cosmos - A Spacetime Odyssey".

Mas foi a série "Counterpart", do estúdio Imaginary Forces, protagonizada pelo oscarizado ator J.K. Simmons, que o levou à noite dos Emmy Awards, a primeira referente à entrega dos prémios técnicos e criativos - este domingo acontece a segunda noite dos Creative Arts Awards -, que antecede a cerimónia que vai ser transmitida pela NBC, no próximo dia 17.

Na lista de vencedores da primeira noite dos Emmy Awards, o destaque vai para o canal HBO que arrecadou 13 prémios - incluiu sete para "Guerra dos Tronos" - , enquanto a Netflix recebeu 10 galardões e o FX acabou a cerimónia com sete.

Na cerimónia, James Corden recebeu o prémio de melhor ator em comédia de curta duração ou série dramática por interpretar ele próprio em "James Corden"s Next James Corden". O formato, uma parceria entre a CBS e o Snapchat, ganhou ainda o Emmy para melhor drama de curta-duração ou série de comédia.

Atualizado às 12:34 com outros vencedores dos Emmy Awards.