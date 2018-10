"Por muito que D. Maria odeie o Marquês de Pombal, não o pode odiar"

"Coche de D. João no Brasil está em Lisboa. Voltou junto com o rei"

D. Maria I é a primeira mulher a reinar em Portugal. Isto é visto com normalidade no processo da sua educação, quando se percebe que ela terá que subir ao trono, ou é algo que é aceite porque tem mesmo de ser, por falta de herdeiro masculino de D. José?

O seu confessor e educador acreditou sempre que D. Maria I ia ser rainha, mas a verdade é que a sua mãe, que tem quatro raparigas, continua até aos 42,43 anos a fazer promessas para nascer um rapaz. Acho que, de facto, nem os pais dela nem ninguém na corte pretendia ter uma primeira rainha de Portugal.

A mentalidade portuguesa de meados do século XVIII não estava preparada para ter uma mulher a reinar?

Não. Não estava. E de tal maneira que há um sério problema, porque as cortes de Lamego dizem que se uma mulher casar com um príncipe ou um rei estrangeiro perde o direito ao trono. Houve ali uma questão jurídica por resolver. O que explica que, embora se tenha falado nalguns casamentos fora de Portugal, se começasse à procura de um marido dentro da própria família. Ou seja, ela casa-se com o irmão do pai, o tio D. Pedro III.

Que era um tio 15 ou 20 anos mais velho...

Sim, sim. Ela nasceu em 1734 e ele era 17 anos mais velho. Mas era, de certa maneira, uma forma de não tornar possível a contestação por outros ramos que se achariam com direito também ao trono, como o duque de Lafões.

Ou seja, já estamos habituados a que nas casas reais os casamentos sejam combinados. Mas este é especialmente combinado.

Embora D. Maria tivesse uma adoração absoluta por este tio, a nós faz-nos pele de galinha, mas ela, até ao fim da vida, nas cartas continua a dizer "meu tio e marido", portanto não tenta apagar o seu estatuto. Ou seja, encara isso com alguma normalidade, e o mais estranho é que vai casar o próprio filho, o filho mais velho, D. José, vai casar com uma irmã dela. Ou seja, a consanguinidade ali é de facto problemática. E se em Portugal não parece haver uma reação muito grande a isso, nos circuitos diplomáticos que aqui estavam era considerado um escândalo. Um escândalo que se continuassem a fazer casamentos tão consanguíneos. Tinham de ter autorização de Roma, mas Roma acabava sempre por a dar.

D. Maria nasce naquela opulência da corte do avô, D. João V, mas depois também apanha com o terramoto de 1755. O mundo dela, ainda muito jovem, muda. O próprio casamento é na Real Barraca, que significa que não foi o fausto que seria normal.

Não, não foi. Até porque o pai dela, o rei D. José, achava que nem se podia pedir à corte, dados os prejuízos que tinham tido com o terramoto, que gastasse dinheiro, em roupa e com esta festa. Depois de tragédia tão grande tudo tinha de ser o mais discreto possível.

A aversão que D. Maria I tem ao Marquês de Pombal, quando ela sobe ao trono, na chamada em Viradeira, é sobretudo pela forma horrorizada como ela ficou com o processo dos Távoras, executados por suspeitas de conspiração, ou tem razões mais profundas, religiosas, por exemplo?

Tem causas mais profundas e ela tem uma relação um bocadinho ambígua com o Marquês. As cartas da Priora da Estrela, Teresa de Melo, foram para mim a grande diferença para se conseguir olhar para D. Maria de maneira diferente da habitual. Mesmo a maioria dos biógrafos dela ainda ou nunca as viu ou não as cita. E o que acontece é que nós percebemos que o que D. Maria pretende. Ela acredita que é, de certa forma, escolhida pelo Sagrado Coração de Jesus para ser rainha de Portugal. E esta força leva-a a conseguir enfrentar as suas próprias fragilidades, mas implica um programa de governo, por assim dizer, que ela assina com a própria Teresa de Melo. E esse programa de Governo pretende tornar Portugal no reino do amor. Ou seja, ela tem dentro dela um conflito muito grande, mesmo em relação ao Marquês de Pombal - por muito que ela o odeie não o pode odiar. E ela vive nesta divisão. Ela, de facto, aceita a demissão do Marquês de Pombal, e antes a mãe diz-lhe, com sabedoria, "não converses com ele mais do que cinco minutos senão ele dá-te a volta". Basicamente é isto. E vai ficando aliviada por ele acabar por se afastar para Pombal. Não o desterra, é ele que se desterra. E à medida que o processo vai avançando ela vai percebendo, sobretudo eu acho que ela começa a "odiá-lo" quando ele começa a dizer que não tem responsabilidade nenhuma no que aconteceu e que tudo, desde a expulsão dos jesuítas à morte dos Távoras, todas as crueldades feitas durante o regime de Pombal, era apenas um criado que estava a servir o seu senhor.

O D. Pedro III, o marido, sabe-se que não governava de facto, mas havia gente à volta dela que a influenciava.

Havia. O marido representava, como foi quase exilado pelo próprio irmão, a oposição da velha nobreza à nova nobreza do Pombal. Porque o Pombal acaba por casar os seus filhos com a nobreza. Cria uns "novos ricos" da altura contra a velha nobreza. E o marido influencia-a no sentido de lhe pedir, constantemente, que decida a favor dos Távoras, que os considere inocentes e que lhes restitua os bens e as honras. E, portanto, ela está sempre muito dividida. Mas apesar de tudo ele é um homem que tem uma enorme admiração por ela, não tem qualquer ambição de poder. E isso, para ela, é extremamente descansativo.

Nós temos dois reis deste género, consortes, mas D. Fernando, o alemão marido de D. Maria II, todos conhecem por ter feito o Palácio da Pena e por ser um homem das artes, mas este outro rei, que é português, é muito apagado na história

É muito apagado, mas porque não tenta concorrer com a mulher. O que não devia ser nada fácil, ela arranjar um homem que não quisesse concorrer com ela. E embora ela queira sempre que assinem os dois, por exemplo, quando há o casamento do D. João, futuro D. João VI, com Carlota Joaquina, o embaixador espanhol tem uma birra porque assina ela, D. Pedro e depois ele. Ele em nome do rei de Espanha. E o embaixador tem uma birra no momento. E a rainha diz "não, o meu marido assina ao pé de mim". Mas assinava abaixo, e é engraçado, se reparar nos quadros onde surgem ambos D. Maria toca na coroa - os reis portugueses desde D. João IV não usam a coroa, tocam a coroa - e D. Pedro tem na pintura a mão quase a chegar à coroa, mas não toca na coroa. Portanto D. Maria assume-se não como uma rainha com um rei mas assume-se ela como rainha.

O início da loucura de D. Maria pode-se datar dos desgostos sucessivos da morte do marido e depois do filho?

Não. Isso é que é o fascinante destas cartas de Teresa de Melo. E que a mim, como escritora, me deram uma paz de espírito muito maior. É que as pessoas falam muito da loucura dela como se fosse uma virose ou uma consequência dos desgostos. E o que nós percebemos nestas cartas, que datam de antes da aclamação, é que a rainha já está a escrever a esta amiga, confidente, carmelita - ainda não é Priora da Estrela porque a Estrela só se vai fazer depois - a dizer-lhe que tem medo de ensandecer. Que tem imaginações tristes, que não tem capacidade para ser rainha. Ou seja, nós percebemos que esta depressão/fragilidade mental é muito anterior e o que torna ainda mais extraordinário o esforço brutal que ela vai fazendo para vencer a sua fragilidade, as angústias, como ela diz, a ansiedade. Nós percebemos agora que os desgostos que ela tem num único ano - morre o filho herdeiro, morre a filha, morre o genro, morrem dois netos e o confessor (o marido tinha sido dois anos antes) - mas de qualquer maneira, isto tudo num ano, nós às vezes temos de dizer, ela tinha muita saúde mental para só endoidecer muito depois disto.

A outra tese de que ela foi completamente perturbada pelas notícias da Revolução Francesa e as decapitações de Luís XVI e de Maria Antonieta em 1793.

Não. As decapitações acontecem depois de ela já estar louca.

1792 é quando ela passa o governo a D. João. E as decapitações são em 1793, mas ela tem conhecimento das decapitações certamente.

Ela tem conhecimento de todos os alvores da Revolução Francesa, todas as notícias de França são extremamente perturbadoras. A prisão dos reis era uma coisa absolutamente

Isso abalou as Casas Reais todas da Europa, não só os Braganças.

Abalou, obviamente. Tudo isto, a própria Convenção dos Direitos Humanos, que Roma não assina e que lhe tira poderes, e depois todo o retirar de poder à igreja que passa a pagar impostos e que se não faz aquilo que eles querem é destituída das suas paróquias. Ela viveu isto tudo como um acelerador, com certeza, da doença mental. Perde a cabeça antes de Maria Antonieta, que era afilhada dos pais dela. Era não só próxima, via Casa de Áustria, mas os pais dela era padrinhos de Maria Antonieta.

Como era a relação dela com o futuro D. João VI? Ele não era o filho criado para ser rei.

Mas é, de longe, o filho favorito. Ela tem o primeiro varão, o primeiro Bragança em 40 anos. Ela faz uma promessa ao Sagrado Coração de Jesus que se tiver um filho varão constrói a Basílica da Estrela. E dez meses depois dá à luz o príncipe D. José. O reino inteiro vê nascer o primeiro Bragança em décadas e não é da linha dela, feminina, é deles todos. Portanto é um momento extraordinário. E ela vê o pequeno D. José como o Messias, o Prometido. O resultado da promessa, que vai continuar o trabalho que ela vai começar.

Como é que o amor de mãe acaba por se virar para o segundo filho?

O que acontece é que D. José, o rei, e o Marquês de Pombal tiraram-lhe o filho aos sete anos e o educam com mestres contra os jesuítas, contra a Igreja, como ela a via, com ideias que não são as delas, põem-lhe o confessor e o mestre, que era o Manuel do Cenáculo, que parece que era um homem brilhante, mas que ela não gostava, e na opinião dela, envenenam D. José. Ela de repente tem esta contradição. Como é que ela tem o filho prometido pelo Sagrado Coração de Jesus e ao mesmo tempo este filho prometido, no dia em que chegar ao trono, vai voltar a traz com todo o trabalho que ela está a fazer.

Pelo contrário, D. João VI é muito piedoso.

Quando se lê as cartas de D. João VI para a irmã, percebe-se que ele não tem, de facto, uma educação ao nível do português, que D. José, o irmão, o mano príncipe, como lhe chamam, teve uma educação muito mais esmerada. O mano mais novo e a Mariana, que são quase gémeos, porque estão muito próximos, são de facto o consolo da rainha. E ele vai ser um filho absolutamente exemplar. Vai herdar a indecisão dela. Vai herdar os escrúpulos. E as cartas dele são de facto de um homem bom.

E a relação com a mãe vai ser sempre de um filho que cuida da mãe, até à morte dela no Brasil.

Até ao fim. E quando a mãe morre no Brasil, eu fiquei muito chocada por perceber que ele mesmo assim consultou vários padres para saber se a alma da mãe sempre estava no inferno ou não.

Aquele episódio, aquando da saída da família real para o Brasil em 1807, que ela diz para não irem muito depressa. para naõ parecer que fogem das tropas francesas...

Parece a mais lúcida deles todos.

Isso é mito ou tem alguma base real?

Não encontrei em citação nenhuma, mesmo dos embaixadores da época, não encontrei a frase. Encontrei-a sucessivamente repetida, como sendo-lhe atribuída.

É credível, para si?

No epílogo conto que a Laura Junot, que é uma mulher venenosa e detestável, descreve, no diário dela, um suposto passeio que fez para a zona de Colares, pelo que se percebe, em que viu de repente uma mulher de cabelos soltos, brancos, rodeada por soldados e com uma dama. E disseram-lhe que era D. Maria. Isto foi antes antes das invasões, quando Junot era cá embaixador de França. E o que ela diz é que percebeu que alguém das damas tinha dito que era Laura Junot e que a rainha, numa fúria, cerra os dois punhos e vira-se para ela, à distância, mas com fúria. Ou seja, obviamente tinha alguns momentos de lucidez

A travessia do Atlântico com mais de 70 anos impressiona. É a primeira vez que um monarca cruza o Atlântico.

E a chegada dela ao Brasil mete dó porque ela vai nesses barcos superlotados...

E cheio de piolhos... às tantas apanham todos piolhos em alto mar.

E com a loucura que os ingleses, que protegem a esquerda real, comentam, de se ter posto no mesmo barco, não só ela como D. João, que não se queria separar dela, como D. Pedro e D. Miguel. Ou seja, se aquele barco tinha ido ao fundo, tinha ido ao fundo tanto esforço para salvar a Casa Real de Bragança. Há descrições da chegada dela, primeiro à Baia, em que é muito difícil tirá-la do barco, mas conseguem. E depois a chegada ao Rio de Janeiro, em que com o barulho dos foguetes e dos tiros de artilharia das fortalezas ela entra em completo e absoluto pânico e recusa-se a sair. Ainda a deixam dois dias no barco e depois voltam para a buscar, numa cerimónia, levam-na para a tal casa, que era o Convento do Carmo. E ela tem de tal forma uma crise de terror que tapava a cabeça e dizia "parem, parem, parem". D. João consegue mandar um recado e parar os foguetes e os tiros.

A vida dela no Rio até à morte em 1816 é de uma normalidade absoluta?

A vida dela no Rio é basicamente confinada a estar ali com as suas damas, recebe todos os dias a visita de D. João VI. Sai para uns passeios de liteira ou com as damas...

Ela não tem, também, noção nenhuma quem 1815 o título dela muda, quando o D. João, ainda príncipe-regente, cria o Reino Unido de Portugal e do Brasil?

Há várias frases em que ela diz "sempre rainha, Maria sempre rainha", ou "sou rainha". Ela nunca perde a ideia de rainha. Agora há uma citação de um contemporâneo dela que diz "a pessoa da rainha estava no Brasil, mas a cabeça dela ficou em Lisboa". Provavelmente tinha momentos de lucidez. Achei graça encontrar a expressão do "Maria vai com todas" vem do Brasil e era D. Maria que ia com as mãos das damas... coitadinha estava tonta... Maria vai com todas.

Isabel, só para terminar, das rainhas que escreveu...

Esta foi a oitava.

Mas reinantes foi a D. Maria II e esta sua bisavó. É uma grande diferença ser consorte e ser reinante? Podem-se chamar as outras de rainha também, mas não são a mesma coisa.

Não sei. Acho que de facto D. Maria I e D. Maria II estão noutra época diferente mas se nós olharmos para a força de Isabel de Aragão, não estou a falar dos milagres, mas sim da força como rainha, a capacidade que ela teve de tornar D. Dinis árbitro internacional, ibérico, das contendas ibéricas, não sei se estas mulheres, mais lá para trás, não tinham um poder muito grande. Mas sim, ser rainha é ser rainha, como é óbvio. Para o bem e para o mal. Coitada desta nossa rainha.