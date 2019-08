Sem Espinhas alertam para o futuro do planeta

O encontro sobre "O Futuro do Planeta" vai reunir vários artistas num concerto único. É o que acontecerá dia 14 de setembro com a banda Sem Espinhas, constituída por Lúcia Moniz, Xana, Fred Ferreira e Rui Reininho.

A fundação pretende que a música volte a ocupar um espaço central no próximo evento, reunindo nomes consagrados da música portuguesa para o concerto que se realizará no Teatro Camões, em Lisboa, para um concerto de clássicos da canção portuguesa que de alguma forma abordem a temática do planeta e do seu futuro. A Estrela do Mar de Jorge Palma ou Anzol dos Rádio Macau são alguns dos temas escolhidos para este momento musical.

O encontro da fundação alerta para um planeta cada vez mais ameaçado pela subida das temperaturas, aumento da poluição e pelo aquecimento dos oceanos, pedindo soluções urgentes. No encontro nos dias 14 e 15 de setembro, o ex-secretário de Estado norte-americano John Kerry, a bióloga e exploradora subaquática Sylvia Earle, o ecologista Carl Safina, o escritor Paul Theroux, além de muitos outros especialistas nacionais e internacionais.