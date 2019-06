Passear pela lua sem sair de Portugal

Uma das exibições do Museu da Lua foi no festival Maravilhas do Mundo, em Bruxelas

O artista britânico Luke Jerram é o criador do Museu da Lua. "Uma réplica da Lua, com sete metros de diâmetro, construída a partir de imagens de satélite de alta resolução da superfície lunar", informa a organização. O resultado é uma fusão de imagens e iluminação lunar, complementada por uma banda sonora do compositor britânico Dan Jones. E que será acompanhado de uma programação cultural, aberta ao público.

O Museu da Lua resulta da colaboração entre a Câmara Municipal de Oeiras e a Embaixada do Reino Unido. Será montada uma réplica da Lua nos jardins do Palácio do Marquês, entre os dias 5 e 8 de julho, um dos eventos que faz parte do Encontro Ciência 2019.

O projeto tem andado a ser apresentado desde 2017 e Luke Jerram não esquece a pergunta de uma menina durante a última exibição no Reino Unido: "Vais devolver a lua quando a exposição terminar?".

A iniciativa insere-se no âmbito do programa Oeiras Valley, lançado maio, que pretende criar um ecossistema único para a investigação e para os negócios.

O Reino Unido é o país convidado do Encontro Ciência 2019, que terá lugar de 8 a 10 de julho no Centro de Congressos de Lisboa, e que comemora o 50.º aniversário da chegada do Homem à Lua.