Paris. Primeiro museu flutuante do mundo está a nascer no Sena

Um novo museu está a ser construído em Paris. Vai ser o primeiro museu flutuante do mundo, neste caso no rio Sena, perto da Pont des Invalides. A construção tem 1200 metros quadrados e vai celebrar um tema: a arte urbana, com obras de artistas como Shepard Fairey e Banksy. Chama-se Fluctuart e vai abrir ao público em junho.

A galeria de arte, projetada pelo escritório de arquitetura Seine Design, tem uma estrutura com 1200 metros quadrados dividida em três andares. Desenhada de forma retangular, é completamente transparente, para armazenar luz natural e oferecer aos visitantes a melhor vista para a Ville Lumière.

O primeiro andar dá casa a uma biblioteca e vários centros de estudo, o segundo vai ser o coração do museu, dividido em salas e espaços para exposições separados não por paredes mas por 13 janelas. O terceiro e último piso vai ser o terraço, o destaque do projeto, com um bar para os visitantes apreciarem a vista e participarem em eventos.

O tema deste museu flutuante? Arte urbana

O grande protagonista do museu vai ser a arte urbana e o seu diretor vai ser Nicolas Laugero Lasserre, colecionador e especialista nesse tipo de arte. "Fluctuart reflete a arte que abriga. Um espaço criativo, aberto a todos, todos os dias, livre, dinâmico e estimulante."

A localização também não é aleatória. A zona de Pont des Invalides é rica em história, nomeadamente história da arte urbana. Foi onde Shepard Fairey "deu à luz os seus melhores trabalhos e Banksy se sente em casa", explica Lasserre. "Além disso, Paris é a capital da arte urbana. A nossa filosofia? A busca por uma arte acessível a todos está inscrita no nosso ADN," não se esquece de acrescentar o diretor do futuro museu.

Para além de ser o primeiro museu capaz de flutuar vai ser o primeiro museu francês dedicado aos artistas de rua (sendo que também é um dos primeiros da Europa). "O objetivo é oferecer aos visitantes uma viagem pela arte urbana, em todas as suas variações, através de exposições temporárias, destaque a diferentes artistas ou países."

O projeto do museu Fluctuart, vencedor do concurso Réinventer la Seine, faz parte da iniciativa de desenvolver as margens do rio Sena, áreas que estão a ganhar nova vida graças a mais de quarenta projetos dos mais variados géneros.

Inicialmente previsto inaugurar em maio, o site do futuro museu já garantiu que só em junho vai abrir as suas portas.