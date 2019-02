Sem apresentador e com dezenas de convidados: hoje há Óscares, recorde os nomeados

Os Óscares, de celebração da indústria norte-americana, são entregues este domingo em Los Angeles, numa cerimónia sem apresentador e com "Roma", de Alfonso Cuaron, e "A favorita", de Yorgos Lanthimos, a liderarem as nomeações.

Esta é a 91.ª edição dos Óscares, a primeira em 30 anos sem um anfitrião oficial por decisão da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, mas com dezenas de convidados que subirão ao palco da cerimónia, que se prolonga até à madrugada de segunda-feira em Portugal.

Entre a longa lista de personalidades convidadas estão o 'chef' espanhol José Andrés, a tenista norte-americana Serena Williams e a cantora Barbra Streisand, o músico Tom Morello, o apresentador Trevor Noah e o congressista John Lewis.

Quanto aos prémios, o realizador mexicano Alfonso Cuarón e o grego Yorgos Lanthimos estão em destaque pelo número de nomeações - dez - com os filmes que assinam.

Esta é a primeira vez que uma produção da plataforma Netflix, "Roma", está nomeada para melhor filme.

O filme está ainda indicado em simultâneo para melhor filme estrangeiro, fotografia (de Alfonso Cuarón) e elenco feminino, com as atrizes Marina de Tavira e Yalitza Aparicio.

"A favorita", de Yorgos Lanthimos, está indicado para melhor filme, realização e elenco feminino, com Olivia Colman, Emma Stone e Rachel Weisz.

"Assim nasce uma estrela" segue com oito nomeações e, embora assinale a estreia de Bradley Cooper na realização, falha o prémio nesta categoria. A cantora Lady Gaga foi nomeada pela prestação neste 'remake' e "Shallow" é candidato ao Óscar de melhor canção.

Com sete nomeações, sobretudo em categorias técnicas, está "Black Panther", de Ryan Coogler, a primeira produção de super-heróis da Marvel a ser nomeada para melhor filme.

Da lista de nomeados, destaque ainda para o documentário "Free Solo", de Jimmy Chin e Elizabeth Chai Vasarhelyi, produzido pela National Geographic e que conta com dois portugueses, Joana Niza Braga e Nuno Bento, na equipa de som.

Veja a lista de nomeados:

Melhor filme:

"Black Panther" "BlacKkKlansman

"O infiltrado"

"Bohemian Rhapsody"

"A favorita"

"Green Book - Um guia para a vida"

"Roma"

"Assim nasce uma estrela"

"Vice"

Melhor realização:

Spike Lee - "BlacKkKlansman"

Pawel Pawlikowski - "Guerra Fria"

Yorgos Lanthimos - "A favorita"

Alfonso Cuarón - "Roma"

Adam McKay - "Vice"

Melhor ator:

Christian Bale - "Vice"

Bradley Cooper - "Assim nasce uma estrela"

Willem Dafoe - "À porta da eternidade"

Rami Malek - "Bohemian Rhapsody"

Viggo Mortensen - "Green Book - Um guia para a vida"

Melhor ator secundário:

Mahershala Ali - "Green Book - um guia para a vida"

Richard E. Grant - "Can You Ever Forgive Me?"

Sam Elliott - "Assim nasce uma estrela"

Sam Rockwell - "Vice"

Adam Driver - "BlacKkKlansman - O infliltrado"

Melhor atriz:

Yalitza Aparicio - "Roma"

Glenn Close - "A mulher"

Olivia Colman - "A favorita"

Lady Gaga - "Assim nasce uma estrela"

Melissa McCarthy - "Can You Ever Forgive Me?"

Melhor atriz secundária:

Regina King - "Se esta rua falasse"

Amy Adams - "Vice"

Marina De Tavira - "Roma"

Rachel Weisz - "A favorita"

Emma Stone - "A favorita"

Melhor fotografia:

"Guerra fria"

"A favorita"

"Nunca deixes de olhar"

"Roma"

"Assim nasce uma estrela"

Melhor argumento adaptado:

"A balada de Buster Scruggs"

"BlacKkKlansman - O infiltrado"

"Can you ever forgive me?"

"If Beale Street could talk"

"Assim nasce uma estrela"

Melhor argumento original:

"A favorita"

"No coração da escuridão"

"Green Book - Um guia para a vida"

"Roma"

"Vice"

Melhor filme estrangeiro:

"Cafernaum" - Nadine Labaki (Líbano)

"Guerra Fria" - Pawel Pawlikowski (Polónia)

"Nunca deixes de olhar" - Florian Henckel von Donnersmarck (Alemanha)

"Roma" - Alfonso Cuarón (México)

"Shoplifters - Uma família de pequenos ladrões" - Hirokazu Koreeda (Japão)

Melhor filme de animação:

"The incredibles 2 - Os super-heróis" - Brad Bird

"A ilha dos cães" - Wes Anderson

"Mirai" - Mamoru Hosoda

"Ralph vs Internet" - Rich Moore e Phil Johnston

"Homem-Aranha: No Universo Aranha" - Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman

Melhor documentário:

"Free Solo" - Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin, Evan Hayes e Shannon Dill

"Hale County This Morning, This Evening" - RaMell Ross, Joslyn Barnes e Su Kim

"Minding the Gap" - Bing Liu e Diane Quon

"Of Fathers and Sons" - Talal Derki, Ansgar Frerich, Eva Kemme e Tobias N. Siebert

"RBG" - Betsy West e Julie Cohen

Melhor documentário em curta-metragem:

"Black Sheep" - Ed Perkins e Jonathan Chinn

"End Game" - Rob Epstein e Jeffrey Friedman

"Lifeboat" - Skye Fitzgerald e Bryn Mooser

"A Night at The Garden" - Marshall Curry

"Period. End of Sentence." - Rayka Zehtabchi e Melissa Berton

Melhor curta-metragem:

"Detainment" - Vincent Lambe e Darren Mahon

"Fauve" - Jeremy Comte e Maria Gracia Turgeon

"Marguerite" - Marianne Farley e Marie-Hélène Panisset

"Mother" - Rodrigo Sorogoyen e María del Puy Alvarado

"Skin" - Guy Nattiv e Jaime Ray Newman

Melhor curta-metragem de animação:

"Animal Behaviour" - Alison Snowden e David Fine

"Bao" - Domee Shi e Becky Neiman-Cobb

"Late Afternoon" - Louise Bagnall e Nuria González Blanco

"One Small Step" - Andrew Chesworth e Bobby Pontillas

"Weekends" - Trevor Jimenez

Melhor produção artística:

"Black Panther"

"A favorita"

"O primeiro homem na Lua"

"O regresso de Mary Poppins"

"Roma"

Melhor montagem:

"BlacKkKlansman"

"Bohemian Rhapsody

"A favorita"

"Green Book - um guia para a vida"

"Vice"

Melhor caracterização:

"Border"

"Maria, rainha dos escoceses"

"Vice"

Melhor guarda-roupa:

"A balada de Buster Scruggs"

"Black Panther"

"A favorita"

"O regresso de Mary Poppins"

"Maria, rainha dos escoceses"

Melhor banda sonora original:

"Black Panther"

"BlacKkKlansman"

"If Beale Street could talk" "Ilha dos cães"

"O regresso de Mary Poppins"

Melhor canção:

"All The Stars"

"Black Panther"

"I'll Fight"

"RBG"

"The Place Where Lost Things Go"

"O regresso de Mary Poppins"

"Shallow" - "Assim nasce uma estrela"

"When A Cowboy Trades His Spurs For Wings"

"A balada de Buster Scruggs"

Melhor montagem de som:

"BlacKkKlansman"

"Bohemian Rhapsody"

"A favorita"

"Green Book - Um guia para a vida"

"Vice"

Melhor mistura de som:

"Black Panther"

"Bohemian Rhapsody"

"O primeiro homem na Lua" "Roma"

"Assim nasce uma estrela"

Melhores efeitos visuais:

"Vingadores - Guerra do Infinito"

"Christopher Robin"

"O primeiro homem na Lua"

"Ready Player One - Jogador 1"

"Han Solo: Uma história de Star Wars"