Olivia Colman. "Se alguém não gostar do tamanho do meu rabo que se f***"

"Se alguém não gostar do tamanho do meu rabo que se f*da", diz a vencedora do Óscar de Melhor Atriz com o filme A Favorita (2019), Olivia Colman, em entrevista à revista Vogue britânica. A atriz, que interpreta a rainha Isabel II na próxima temporada da série e The Crown, fala sobre a importância de se sentir bem com o seu corpo e sobre envelhecer no cinema.

Olivia Colman, 45 anos, confessa que nem sempre se sentiu tão bem com as formas do seu corpo, principalmente, na fase da adolescência, mas que hoje já não pensa assim. "Procuro fotos minhas de quando era adolescente e acho-me linda. Mas na altura não sentia isso" admite.

"Se alguém não gostar do tamanho do meu rabo que se f***. Porque eu sou uma pessoa muito porreira para se estar, na verdade", conclui.

A atriz britânica criticou ainda a exclusão do grande ecrã de atores à medida que este vão envelhecendo. "É preciso ter sorte para continuar a trabalhar. Muitos atores melhores do que eu não estão", disse, demonstrando-se ainda satisfeita por ter começado a trabalhar mais tarde.

Na terceira temporada de The Crown, que tem estreia marcada para 17 de novembro na plataforma de streaming Netflix, Olivia Colman vai substituir Claire Foy no papel da rainha Isabel II. Nos novos episódios, a ação da série passar-se-á entre 1964 e 1970.