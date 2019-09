"Obrigado por esta gente talentosa". Madonna encontra-se com PM de Cabo Verde (vídeo)

A cantora Madonna e o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, tiveram esta quinta-feira um breve encontro, no qual o chefe de governo agradeceu à rainha da pop a popularidade que o seu último álbum, Madame X, está a trazer às Batukadeiras cabo-verdianas.

Madonna, por seu lado, agradeceu-lhe pela "gente talentosa" saída de Cabo Verde, que acompanha a norte-americana na digressão internacional que começou na passada terça-feira em Nova Iorque.

O momento foi registado em vídeo e partilhado por Madonna na sua conta de Instagram.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Não é a primeira vez que Ulisses Correia e Silva destaca publicamente o contributo de Madonna na divulgação da cultura cabo-verdiana. A 31 de julho, no discurso do Estado da Nação, o chefe de governo referiu "a notoriedade internacional do batuco proporcionada pela Madonna, a tabanca e o crioulo como patrimónios nacional".

Madonna, por seu lado, tem sido pródiga nos elogios aos músicos de expressão portuguesa que tem encontrado, e com quem tem trabalhado, nos últimos tempos.

Além das batucadeiras de Cabo Verde, Dino d'Santiago, Celeste Rodrigues, Fábia Rebordão, Ricardo Toscano ou Gaspar Varela são são alguns dos artistas com quem Madonna se cruzou.

Além das Batukadeiras, Madonna conta na digressão com o guitarrista português Gaspar Varela.