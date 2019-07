O regresso de Blade e uma Thor feminina. Marvel anuncia 10 novos filmes

São dez os filmes com super-heróis que a Marvel planeia lançar nos próximos anos. O anúncio foi feito este domingo por Kevin Feige, o presidente dos estúdios da Marvel, na Comic Con, em San Diego, nos Estados Unidos. Além dos filmes, a Marvel vai também apostar em séries.

Entre as novidades mais aplaudidas: o ator oscarizado Mahershala Ali vai interpretar Blade, o vampiro representado por Wesley Snipes no filme de 1998.

A atriz Natalie Portman vai regressar à personagem de Jane Foster naquele que será o quarto filme de Thor mas desta vez será ela a ter o poder do martelo de Thor. O papel de Portman é baseado na série de banda desenhada de 2014 em que Jane Foster se torna a poderosa Thor, Goddess of Thunder quando Thor Odinson se considera indigno de usar o martelo. O filme terá o título Thor: Love and Thunder.

A Marvel também revelou mais pormenores sobre Black Widow, o filme no qual Scarlett Johansson interpreta a personagem Natasha Romanoff - que encontrámos recentemente em Avengers: Endgame. O filme está em fase de rodagem, há cerca de um mês, em Budapeste.

Datas de lançamentos:

Black Widow , 1 maio 2020

Com Scarlett Johannson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle e Rachel Weisz

The Eternals, 6 novembro 2020

Com Angelina Jolie, Richard Madden, Kumal Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh e Don Lee

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings , 12 fevereiro 2021

Com Simu Liu, Tony Leung e Awkwafina

Doctor Strange in the Multiverse of Madness , 7 maio 2021

Com Benedict Cumberbatch e Elizabeth Olsen

Thor: Love and Thunder , 5 novembro 2021

Com Chris Hemsworth, Natalie Portman e Thessa Thompson.

Fimes anunciados mas ainda sem data:

Black Panther 2

Guardians of the Galaxy, Vol. 3

Captain Marvel 2

Fantastic Four

Blade

E ainda as séries:

Wanda Vision, primavera 2021

Com Elizabeth Olsen e Paul Bettany

Loki, primavera 2021

Com Tom Hidlleston

What If...?, primavera 2021

(animação)

Hawkeye, outono 2021

Com Jeremy Renner e Kate Bishop