O vídeo que faz o resumo da Guerra dos Tronos num minuto

Final de Guerra dos Tronos estava escondido no cartaz da 1.ª temporada

No passado dia 19, os fãs da Guerra dos Tronos disseram adeus à série que acompanhavam desde 2011. Foram 73 episódios divididos por oito temporadas. Ora enquanto não chegam as prequelas e sequelas tão esperadas, Andy Kelly, que trabalha como produtor de vídeo para o The Guardian e a Vice decidiu fazer a sua própria homenagem à Guerra dos Tronos.

O escocês escolheu um segundo - mais ou menos - de cada um dos episódios para fazer um vídeo que resume as oito temporadas em pouco mais de um minuto: 77 segundos, para sermos precisos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Dragões, caminhantes brancos, lobos, batalhas e muitas, muitas mortes - os fãs da série encontram ali todos os ingredientes que os fizeram seguir fielmente a história baseada nos livros As Crónicas de Gelo e Fogo de George R. R. Martin. Exceto as duas últimas temporadas, uma vez que o autor ainda não terminou os dois últimos livros da saga.

O vídeo tem como banda sonora a música de abertura da série.

Para quem nunca viu a série, o vídeo pode ser uma boa forma de abrir o apetite e despertar a curiosidade. Mesmo que esteja, inevitavelmente, cheio de spoilers (ao contrário deste texto).

Esta não é a primeira vez que Andy Kelly usa esta técnica para prestar homenagem a uma série. Em dezembro de 2018 fez um vídeo em que resumia os 92 episódios da série Mad Men em 107 segundos. Três meses antes fizera o mesmo com os 47 episódios de Twin Peaks.