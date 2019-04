Novo Rei Leão: trailer surpreende com Simba e uma dupla famosa

Um novo trailer do clássico filme do Rei Leão, adaptado para live action, foi lançado esta quarta-feira pela Walt Disney. Em destaque encontra-se a fuga de Simba do seu tio Scar, depois de este ter matado o seu pai, o rei Mufasa e exilar o pequeno leão do reino para se apoderar da coroa.

Algo que os fãs tem aplaudido no trailer é a presença da dupla Timon e Pumba, no final. O javali e o suricata aparecem a cantar a música "The Lion Sleeps Tonight", uma das músicas mais conhecidas do filme.

O novo filme do Rei Leão é dirigido por Jonh Favreau, realizador do filme Mogli: o menino Lobo. Donald Glover interpreta Simba, a cantora Beyoncé interpreta Nala, John Oliver é Zazu, Seth Rogen interpreta o javali Pumba, Billy Eichner é o suricata Timon e James Earl Jones interpreta o rei Mufasa. Ainda não se sabe quem vai dar voz às personagens na versão portuguesa desta produção Disney.