Novo filme de Scorsese sobre Bob Dylan estreia-se este ano no Netflix

Martin Scorsese vai estrear este ano, na plataforma Netflix, um filme sobre Bob Dylan e a digressão "Rolling Thunder Revue" que o músico fez na década de 1970, revelou a revista Variety.

Ainda sem data de estreia, o filme tem por título Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese e é apresentado pela Netflix como "uma experiência única", "parte documentário, parte filme-concerto, parte sonho febril".

Há muito que se falava, mas sem confirmação, de um possível novo projeto de Martin Scorsese envolvendo Bob Dylan, que se juntaria ao documentário No direction home (2005).

Sabe-se que Bob Dylan foi entrevistado para este novo filme, assim como vários músicos e artistas que participaram e estiveram envolvidos naquela digressão, que aconteceu entre 1975 e 1976.

A digressão "Rolling Thunder Revue" é descrita como uma caravana ambulante com a qual Bob Dylan percorreu os Estados Unidos e o Canadá para mais de 40 concertos, na qual participaram músicos como Joan Baez, Bob Neuwirth, Roger McGuinn, Patti Smith e T Bone Burnett e outras figuras como Allen Ginsberg, Dennis Hopper e Sam Shepard.

O músico americano, vencedor do Nobel da Literatura em 2016, vai regressar a Portugal no dia 1 de maio para um concerto no coliseu do Porto. É o único espetáculo previsto no nosso país e já está esgotado. O regresso acontece pouco mais de um ano depois do espectáculo que também esgotou a Altice Arena.