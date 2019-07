Novo filme da saga Bond tem Agente 007 feminina. Lashana Lynch é a atriz escolhida

Rami Malek vai ser o vilão de James Bond no próximo filme de 007

A escolhida para desempenhar este papel foi a atriz a Lashana Lynch, de 31 anos, que interpretou Maria Rambeu em Capitão Marvel.

De acordo com jornais ingleses, o filme Bond 25 não terá um novo James Bond, mas terá uma nova Agente 007. No filme, que será uma homenagem ao legado de Roger Moore e de todos os outros intérpretes, Lashana Lynch desempenhará uma cena crucial, em que Bond tentará seduzi-la, mas ela resistirá.

No filme, haverá ainda a cena em que Lashana receberá licença de Bond para matar. Daniel Craig desempenhará pela última vez a personagem de Bond. "Este Bond é um Bond da era moderna, que tentará apelar ao interesse de uma geração mais jovem, mas mantendo-se fiel ao que todos esperam de um filme de Bond", referiu fonte da produção do filme ao jornal inglês Mail on Sunday.

O filme está a ser rodado entre Itália e o Reino Unido e ao que tudo indica tem estreia prevista para dia 9 de abril de 2020, Nos Estado Unidos da América .

A atriz inglesa já revelou nas redes sociais algumas imagens exclusivas do 25.º filme da saga, assim como o nome da sua personagem: Nomi.

Com esta nova personagem, a produtora do filme pretende acabar com os comentários e críticas sobre o facto de filme ser uma obra machista.

Foi revelado também que Cristoph Waltz irá repetir o papel da personagem Spectre Blofeld.