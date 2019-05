Nove dias de festivais literários: LeV e Livros a Oeste

Uma sessão do LeV com Hélia Correia e Frederico Lourenço.

São dois festivais literários numa única semana, com a presença de dezenas de autores nacionais e estrangeiros. O debate sobre a literatura começa hoje em Matosinhos, no Literatura em Viagem (LeV), e continua na próxima semana na Lourinhã com o Livros a Oeste.

Literatura em Viagem

À 13.ª edição, o festival LeV vai explorar a partir de hoje o universo das viagens que não correram como o previsto e que, pelo seu desfecho trágico, marcaram a memória coletiva de algumas nações e do mundo. Essa é a promessa da organização, fazer passar por Matosinhos conversas em torno do fim trágico de Saint-Exupéry ou o naufrágio do Titanic, sendo certo que vários participantes irão debater e explicar como a literatura tomou conta destas histórias e as eternizou.

A expectativa em relação ao público que tem vindo a crescer a cada edição levou a organização a mudar de instalações, deixando a biblioteca e transferindo-se para o Teatro Municipal Constantino Nery, de forma a evitar as enchentes com pessoas sentadas no chão ou em pé. Segundo o responsável Jorge Marmelo, a programação também acompanha a evolução do festival: "Temos neste ano um conjunto de autores de enorme qualidade, destacando-se as presenças de Alan Hollinghurst [vencedor do Man Booker Prize], Michael Cunningham [vencedor do Prémio Pulitzer] e Frederico Lourenço [vencedor do Prémio Pessoa]. São nomes que falam por si, autores de um corpo literário que certamente vai atrair a Matosinhos muitas centenas de leitores."

O LeV, acrescenta, "acolhe neste ano uma residência de dramaturgos de países lusófonos, dando sequência ao trabalho de divulgação destes autores que desde há 15 anos temos vindo a fazer, no âmbito da iniciativa Salvé a Língua de Camões, como é o caso de Caplan Neves, que acaba de ganhar o Prémio Nacional de Dramaturgia de Cabo Verde, e que vai estar nesta edição".

A sessão inaugural do LeV é hoje à noite e conta com uma conferência de Artur Santos Silva. Seguem-se amanhã e no domingo conversas e entrevistas com autores internacionais e nacionais sob o tema "A última viagem". Entre eles, Carlos Fiolhais, Fernando Dacosta, Fernando Ribeiro, Fernando Vendrell, Helena Vasconcelos, João Canijo, José Milhazes, Mário Correia, Rui Agostinho e Rui Tavares.

Amanhã e no domingo, o LeV conta com várias iniciativas, como a sessão de leituras pelo autor cabo-verdiano Silvino Évora e o espetáculo Na Tua ou na Minha Língua, com a participação de Fabio Guidetti, Maud Vanhauwaert, Pedro Viegas, Simone Atangana Bekono e Xénon Cruz.

No sábadodecorrerá a apresentação das obras Amantes de Buenos Aires, de Alberto S. Santos, e O Rapaz Que Queria Aprender a Olhar, de Vítor Pinto Basto, bem como leituras encenadas pela Residência Dramatúrgica de Matosinhos, com Caplan Neves, Cecilia Ferreira, Fabio Brandi Torres, Inmaculada Alvear, Jorge Louraço e Luis Miguel Cruz.

LeV - Literatura em Viagem

Matosinhos

Teatro Municipal Constantino Nery

De hoje até domingo

Festival Livros a Oeste

A oitava edição do Festival Livros a Oeste decorre na Lourinhã a partir de terça-feira e até sábado (18) sob o tema"Palavras que nos unem". São "dezenas de convidados para celebrar o tema. A edição deste ano conta com várias novidades, como os momentos de animação antes das conversas das 21.30, como o da contadora de histórias Clara Haddad, o Jovem Conservador de Direita e o projeto Corações em Concerto, celebrando Sophia de Mello Breyner e Jorge de Sena pela música e pela palavra", segundo resume o organizador João Morales.

O festival Livros a Oeste ocupa diversos espaços da vila da Lourinhã e conta com dezenas de convidados, entre os quais Faria Artur, Isabel Rio Novo, Mário Zambujal, Alice Vieira, Jaime Bulhosa, António Manuel Ribeiro, Afonso Cruz, Sara Rodi, Célia Fernandes, Sónia Gomes Costa, Clara Haddad, Sérgio Godinho, Mário Augusto, Rui Zink, Ana Saragoça, Sandro William Junqueira, Richard Câmara, Nuno Duarte, Rita Alfaiate, João Manuel Ribeiro, Pedro Vieira, Álvaro Laborinho Lúcio, António Tavares, Arlindo Oliveira, João Rasteiro, André Morgado, João Sequeira, Patrícia Portela, Regina Guimarães, João Rasteiro, Filipe Homem Fonseca, Ana Cristina Silva, Nuno Sampaio, Inês Sofia Miguel, Raquel Patriarca, José Viale Moutinho e Filipa Melo.

No âmbito da terceira edição do (Re)criar narrativas, estarão presentes Carlos Fiolhais, Nuno Duarte, Fátima Lopes Cardoso, Sandra Vieira Jürgens, Rui Tavares e Lígia Roque.

Além de dezenas de convidados, acontecem várias apresentações de livros, conversas com autores, sessões nas escolas, uma exposição de obras portuguesas publicadas no estrangeiro e outra das ilustrações do livro Poeira das Estrelas. O festival encerra com o espetáculo Conta-Me Histórias... com Carlão.

Livros a Oeste

Lourinhã

Entre 14 e 18 de maio

Programação em www.cm-lourinha.pt/livrosoeste