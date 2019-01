Netflix revela cena oculta no filme interativo Bandersnatch

"Não acabem no hospital", pede Netflix ao público de "Bird Box"

Na conta oficial do Twitter da Netflix nas ilhas britânicas, a distribuidora de conteúdos em streaming deu conta da existência de uma cena que poucos espectadores teriam visto em Bandersnatch, o filme interativo que faz partr da série Black Mirror.

"Pensa que já viu tudo em Bandersnatch? Tente escolher a foto de família duas vezes", escreveram.

"Spoilers" abaixo

Ao seguir a opção indicada pela Netflix, o protagonista do filme, Stefan Butler (Fionn Whitehead) pega no livro e, ao contrário do que se vê na primeira vez, há uma cena diferente.

Jerome F. Davies (Jeff Minter), o autor do livro lido pelo protagonista, aparece de surpresa e ataca Stefan à facada.

O capítulo escondido pode ser visto aqui:

Black Mirror: Bandersnatch estreou-se na Netflix no dia 28 de dezembro e conta a história de um jovem programador de computadores que está a desenvolver um jogo baseado no livro Bandersnatch, no qual o leitor pode definir a história. Mas à medida que o tempo passa, mas a sua vida parece simular o jogo.