A capa de As Cinco Grandes Revoluções da História de Portugal tem várias figuras da História de Portugal, no entanto quando se observa o retrato de Salazar nota-se bem que é maltratado: tem o vidro partido e está tombado. Pergunta-se ao historiador André Canhoto Costa se há uma intenção e este responde que "sim, claro". Justifica: "É a figura mais controversa e simboliza um problema que julgo, em parte, mal resolvido. Salazar continua a ser em muitos casos, uma resposta fácil. Preocupa-me o tipo de tendências - e convicções - que gerou e pode gerar no futuro este tipo de solução política."

Para o autor de uma investigação histórica muito bem documentada e sedutora, tanto para leitores eruditos como desejosos de perceberem cinco dos momentos fundamentais da história do país, o que se passa sobre o legado de Salazar e o seu entendimento académico é fácil de explicar: "Quando vejo artigos publicados em revistas académicas, redigidos por professores respeitáveis, reabilitando de forma disparatada o esforço de alfabetização do Estado Novo - em comparação com a República (ignorando o peso do apoio da Igreja ou o peso cumulativo da alfabetização dos pais no número de palavras apreendidas por uma criança com 4 anos); quando vejo como se reclama objetividade para problemas que têm uma complexidade subjetiva evidente, invocando argumentos de autoridade - embrulhados em péssima matemática - ficamos na dúvida se é apenas desespero metodológico, desorientação intelectual ou ignorância histórica. Não quero ser alarmista mas é um sinal preocupante."